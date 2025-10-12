12 de octubre de 2025 Inicio
Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Las víctimas eran parte de un grupo de la parroquia Nuevo Amanecer con Jesús, proveniente de Barros Blancos, Uruguay. Hasta el momento, se desconocen las causas del inicio del fuego.

Por
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Bomberos de Córdoba

Dos niñas, una de un año y otra de cinco, murieron luego que se desatara un incendio en un dormitorio contiguo a una iglesia evangélica en la localidad Villa Serrana Córdoba.

Las llamas también alcanzaron a varios autos de los turistas. 
Córdoba: un auto se prendió fuego en las Altas Cumbres y desató un voraz incendio en un Parque Nacional

El hecho comenzó alrededor de las 15:30 de este sábado en el templo, ubicado entre las calles Coquena y Viracocha. El siniestro fue advertido por otra niña, de diez años, quien rápidamente alertó a los adultos. Sin embargo, pesar al rápido accionar para combatirlo, las llamas se propagaron con velocidad.

Las víctimas integraban el grupo de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, proveniente de Barros Blancos, Uruguay.

El incidente provocó el despliegue coordinado de la Dirección Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba. “El fuego se propagó con rapidez, pero logramos contenerlo antes de que alcanzara otras áreas del edificio”, explicó el jefe de Bomberos a cargo del operativo, Sergio Cravero.

Incendio Córdoba

Dos nenes murieron y dos mujeres están heridas por el incendio en una iglesia

Además de la confirmación de las muertes de dos niñas de nacionalidad uruguaya, las autoridades confirmaron que dos mujeres resultaron heridas de distinta gravedad.

Ambas recibieron atención médica en el lugar y fueron posteriormente trasladadas a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación. La intervención de los rescatistas permitió poner a salvo a la mayoría de los ocupantes, aunque no se pudo evitar el desenlace fatal para las dos menores.

Hasta el momento, se desconocen las causas del inicio del incendio por lo que son materia de investigación. Personal especializado continúa trabajando en la zona afectada para determinar con precisión el origen del siniestro, analizando si se trató de una falla eléctrica o el mal funcionamiento de algún artefacto dentro de la habitación.

