Tragedia en una escuela de Córdoba: un alumno de 11 años falleció tras descompensarse en el recreo El hecho ocurrió en un establecimiento primario de la localidad de La Calera. El chico jugaba a la pelota con sus compañeros cuando cayó de manera repentina al suelo. La Justicia interviene para esclarecer las causas del deceso. Por + Seguir en







Escuela primaria General José de San Martín, en La Calera.

Un alumno de 11 años de la escuela primaria General José de San Martín, en la ciudad cordobesa de La Calera, murió este martes tras sufrir una descompensación en pleno horario de recreo.

Según información policial y testimonios de autoridades, el episodio ocurrió en el patio de la institución. El menor, estudiante de sexto grado, jugaba a la pelota junto a sus compañeros cuando cayó de manera repentina al suelo.

Al principio, los demás niños creyeron que el suceso era una broma. Sin embargo, el personal docente advirtió la falta de reacción del alumno y constató la presencia de signos vitales muy débiles.

Ante la emergencia, los maestros iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar. Al mismo tiempo, las autoridades del colegio solicitaron asistencia urgente a los servicios de salud locales.

El director General de Bienestar Educativo provincial, Juan José Castellano, confirmó a la prensa detalles sobre la atención. "Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro", precisó el funcionario.

Los profesionales de emergencias continuaron con las tareas de asistencia en el lugar y dispusieron el traslado del paciente al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia. A pesar de los esfuerzos médicos, el personal del centro de salud constató la muerte minutos después del ingreso. La Justicia tomó intervención en el caso para determinar las causas exactas del deceso a través de pericias forenses. Mientras la investigación avanza, la noticia generó profunda conmoción y dolor en toda la comunidad educativa local.