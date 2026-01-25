Mataron a un jubilado de 74 años tras un violento asalto en su casa de Saavedra Tres delincuentes ingresaron forzando la reja de la ventana de la cocina. Amenazaron a la víctima y a su pareja, de 73 años, y la maniataron mientras los golpeaban salvajemente pidiéndoles joyas y dinero. Por + Seguir en







El violento asalto ocurrió en Núñez al 4000, en el barrio porteño de Saavedra. Street View - C5N

Un jubilado de 74 años murió durante una entradera en su casa del barrio porteño de Saavedra, ocurrida en la madrugada del sábado, cuando tres delincuentes ingresaron a la vivienda y lo atacaron a golpes junto a su esposa, de 73. Los asaltantes buscaban dinero y joyas e incrementaron su nivel de violencia al no obtener lo que pretendían, por lo que continuaron agrediendo a ambos septuagenarios hasta que el hombre falleció. Los victimarios escaparon y se encuentran prófugos.

El hecho ocurrió en Núñez al 4000, donde uno de los delincuentes ingresó por un pequeño espacio para facilitarle la entrada a sus cómplices. Una vez en la casa, se abalanzaron sobre el matrimonio mientras dormía, y violentamente les exigieron efectivo y objetos de valor.

La mujer fue golpeada y amordazada por los asaltantes. Tras largos minutos, logró desatarse y llamar al 911 para alertar del episodio.

Las primeras informaciones hablaban de que el hombre había sufrido un infarto al intentar defender a su esposa de los golpes. Luego, surgió la versión de que, dado que no obedecía el pedido de los delincuentes de no gritar, uno de ellos lo estranguló hasta la muerte.

Al arribar el personal policial y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los efectivos se encontraron al jubilado ya sin vida.