25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Mataron a un jubilado de 74 años tras un violento asalto en su casa de Saavedra

Tres delincuentes ingresaron forzando la reja de la ventana de la cocina. Amenazaron a la víctima y a su pareja, de 73 años, y la maniataron mientras los golpeaban salvajemente pidiéndoles joyas y dinero.

Por

El violento asalto ocurrió en Núñez al 4000, en el barrio porteño de Saavedra.

Street View - C5N

Un jubilado de 74 años murió durante una entradera en su casa del barrio porteño de Saavedra, ocurrida en la madrugada del sábado, cuando tres delincuentes ingresaron a la vivienda y lo atacaron a golpes junto a su esposa, de 73. Los asaltantes buscaban dinero y joyas e incrementaron su nivel de violencia al no obtener lo que pretendían, por lo que continuaron agrediendo a ambos septuagenarios hasta que el hombre falleció. Los victimarios escaparon y se encuentran prófugos.

El caso reveló cómo una fotografía pudo romper el blindaje del poder mafioso.
Te puede interesar:

29 años sin José Luis Cabezas: el crimen que marcó al periodismo argentino

El hecho ocurrió en Núñez al 4000, donde uno de los delincuentes ingresó por un pequeño espacio para facilitarle la entrada a sus cómplices. Una vez en la casa, se abalanzaron sobre el matrimonio mientras dormía, y violentamente les exigieron efectivo y objetos de valor.

La mujer fue golpeada y amordazada por los asaltantes. Tras largos minutos, logró desatarse y llamar al 911 para alertar del episodio.

Las primeras informaciones hablaban de que el hombre había sufrido un infarto al intentar defender a su esposa de los golpes. Luego, surgió la versión de que, dado que no obedecía el pedido de los delincuentes de no gritar, uno de ellos lo estranguló hasta la muerte.

Al arribar el personal policial y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los efectivos se encontraron al jubilado ya sin vida.

La investigación quedó a cargo del magistrado de turno, quien ordenó la actuación de la Brigada de Homicidios de la Policía de la Ciudad para esclarecer las circunstancias y establecer cómo se produjo la muerte del hombre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cámaras de seguridad registraron el robo.

Robo millonario en La Plata: motochorros asaltaron a un camionero y se llevaron $25 millones

El soldado pertenecía al Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, Salta.

Salta: encontraron muerto a otro soldado y ya son cinco casos en más de un mes

El informe fue titulado “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios endatos. Argentina, 2024”.

Nuevo récord de presos en Argentina: 121.443 detenidos y unidades al 130,2% de ocupación

play

Hallaron muerta a la mujer desaparecida tras el incendio en un conventillo de La Boca

play

Violencia en La Plata: atacaron a puñaladas a un joven y tuvieron que amputarle la pierna

Cristian Antonio Britez fue imputado.
play

Imputaron al policía alcoholizado que disparó e hirió a un vecino en Villa Crespo

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

Crisis económica: el 40% de los argentinos no llegan a fin de mes

Crisis económica: el 40% de los argentinos no llegan a fin de mes

Hace 5 minutos
En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 18 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 27 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 35 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 36 minutos