Intentaron robar el Banco Provincia de Ramallo: un hombre ingresó por la ventana y luego escapó Un llamado al 911 alertó sobre la presencia del delincuente, lo que motivó un fuerte despliegue policial de parte del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense. El individuo logró huir y todavía sigue sin ser identificado. Por Agregar C5N en









El hombre ingresó por la ventana al Banco Provincia de Ramallo. C5N

Un hombre intentó robar este martes la sucursal del Banco Provincia de Ramallo, lo que motivó un fuerte despliegue policial de parte del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense. El delincuente logró escapar y todavía sigue sin ser identificado.

El hecho ocurrió poco antes de las 21, en el edificio ubicado en la intersección de Eva Perón y Mitre. Un llamado al 911 alertó sobre el presunto ingreso de un hombre. Ante esto, efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Primera y del Comando de Patrullas llegaron al lugar, y constataron que una ventana de la planta alta había sido forzada.

Con el apoyo del GAD se montó un operativo cerrojo para luego ingresar al edificio, donde advirtieron que la persona había logrado escapar.

Tras revisar toda la sucursal bancaria, tampoco se registraron pérdidas ni daños materiales. Posteriormente, el operativo se extendió a las viviendas ubicadas en toda la manzana, mientras personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes para intentar obtener rastros que permitan avanzar en la investigación.