29 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Intentaron robar el Banco Provincia de Ramallo: un hombre ingresó por la ventana y luego escapó

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia del delincuente, lo que motivó un fuerte despliegue policial de parte del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense. El individuo logró huir y todavía sigue sin ser identificado.

Por

El hombre ingresó por la ventana al Banco Provincia de Ramallo.

C5N

Un hombre intentó robar este martes la sucursal del Banco Provincia de Ramallo, lo que motivó un fuerte despliegue policial de parte del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense. El delincuente logró escapar y todavía sigue sin ser identificado.

Te puede interesar:

Vecinos en guerra en Villa Devoto: discutió con un hombre y baleó a su perro

El hecho ocurrió poco antes de las 21, en el edificio ubicado en la intersección de Eva Perón y Mitre. Un llamado al 911 alertó sobre el presunto ingreso de un hombre. Ante esto, efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Primera y del Comando de Patrullas llegaron al lugar, y constataron que una ventana de la planta alta había sido forzada.

Con el apoyo del GAD se montó un operativo cerrojo para luego ingresar al edificio, donde advirtieron que la persona había logrado escapar.

Tras revisar toda la sucursal bancaria, tampoco se registraron pérdidas ni daños materiales. Posteriormente, el operativo se extendió a las viviendas ubicadas en toda la manzana, mientras personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes para intentar obtener rastros que permitan avanzar en la investigación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Megaoperativo policial en Fuerte Apache: múltiples allanamientos tras la muerte de un efectivo

El micro traladaba a hinchas de la agrupación Pasco Monumental.

Atacaron a tiros a un micro con hinchas de River en Quilmes: hay tres heridos de bala

El cuerpo sin vida de Estela Acosta fue hallado en Río Grande.

Encontraron muerta a una joven de 32 años que era intensamente buscada en Río Grande

Héctor Javier Picart y Lucía Sosa.

"Delante mío era buena madre, tenía dos caras", habló la expareja de la mujer detenida por la muerte de su hija

La vivienda está ubicada en la ciudad de Orange, en el sureste de Francia.

Horror en Francia: hallan cinco bebés muertos dentro de una vivienda

Se desarrolla una nueva jornada del juicio de Loan Peña.

Juicio por la desaparición de Loan: declararon dos policías que participaron de la búsqueda y otros dos testigos

Rating Cero

El llamado terminó perjudicando a dos participantes.

Gran Hermano: Yanina Zilli atendió el teléfono rojo y dos participantes resultaron perjudicados

El entorno de la madre de una famosa conductora fue vinculado al ex delantero.

Escándalo: aseguran que un ex futbolista tuvo romances secretos con mujeres cercanas a su ex suegra

Tanto la artista como la organización del evento sostienen el calendario original de la gira en el país.

Durísimo palazo a Rosalía: una cantante argentina la trató de "falsa e hipócrita"

Un famoso periodista falleció a sus 94 años de edad.

Todos lo lloran: murió un reconocido periodista con mucha trayectoria y hay conmoción

El músico fue hallado sin vida.

Luto en la música: hallaron muerto a Kavinsky, un reconocido DJ

Las mujeres se animaron a hablar en un documental de la BBC. 

Cuatro mujeres denunciaron a Jared Leto por conducta sexual delictiva

últimas noticias

El llamado terminó perjudicando a dos participantes.

Gran Hermano: Yanina Zilli atendió el teléfono rojo y dos participantes resultaron perjudicados

Hace 10 minutos
Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina ante la ONU

Hace 15 minutos
El entorno de la madre de una famosa conductora fue vinculado al ex delantero.

Escándalo: aseguran que un ex futbolista tuvo romances secretos con mujeres cercanas a su ex suegra

Hace 20 minutos
Tanto la artista como la organización del evento sostienen el calendario original de la gira en el país.

Durísimo palazo a Rosalía: una cantante argentina la trató de "falsa e hipócrita"

Hace 21 minutos
El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro.

Cómo funciona el Anillo Digital, la tecnología de protección ciudadana que crece en La Matanza

Hace 24 minutos