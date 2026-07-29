"Trabajo en esto hace 22 años": la última entrevista de uno de los brigadistas que murió en San Juan

Andrés Bosch era coordinador regional de Manejo del Fuego dentro de la Agencia Federal de Emergencias y uno de los principales especialistas del país en incendios forestales. Antes del accidente de helicóptero en Ischigualasto, había brindado una entrevista donde remarcó la importancia de la actividad.

En un fatal accidente que conmociona a todo San Juan , un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se precipitó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. El incidente ocurrió este miércoles 29 durante una capacitación sobre el uso de aeronaves en el combate de incendios forestales.

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La caída dejó siete fallecidos: Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Marcelo Germán Videla, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Se trata de cuatro funcionarios y efectivos provinciales, dos referentes nacionales del combate de incendios forestales y el piloto de la aeronave.

Todos contaban con experiencia vinculada a la seguridad, la atención de emergencias y las operaciones aéreas; tras la actividad en San Juan, el helicóptero debía trasladarse a La Rioja para colaborar en el control de un incendio. De hecho, el coordinador regional de Manejo del Fuego dentro de la AFE, Andrés Bosch, fallecido en el accidente, había brindado una entrevista para medios locales donde explicó de qué se trataba la capacitación y dio detalles de las actividades y los equipos participantes.

"Estamos acá a pedido del cuartel D9. La intención de este curso es trabajar sobre todo seguridad y uso por medios aéreos, en este caso aviones hidrantes y helicópteros", había explicado a la prensa local. "Esta actividad se hace todos los años, son teóricas y prácticas", indicó Bosch, y detalló que había 40 personas anotadas para participar de la capacitación.

El la entrevista, el brigadista había adelantado las tareas previstas para ese miércoles, jornada en la que finalmente ocurrió la tragedia. "Mañana pasamos al aeroclub de Pocito para hacer la práctica. Consiste en que el personal sepa cómo abordar un helicóptero, dónde guardar sus herramientas, moverse a la zona de trabajo y después poder hacer el descenso de forma segura", explicó.

En esa misma entrevista, el cordobés repasó su extensa trayectoria en el área. "Yo trabajo en el servicio nacional hace 22 años, trabajé en 14 países y estuve en España hace poquito", contó.

Por último, se refirió a la situación de emergencia forestal que afecta al planeta: "Ningún país cuenta hoy con los recursos para hacerle frente a estos incendios catalogados como de sexta generación, que superan la capacidad de trabajo de las aeronaves y el personal en tierra. La naturaleza es muy compleja".

Quién era Andrés Bosch, uno de los fallecidos en la tragedia de San Juan

Bosch era uno de los principales especialistas nacionales en el combate del fuego forestal y articulaba prevención, capacitación y respuesta en San Juan, San Luis, Córdoba y La Rioja. En un país donde "los incendios se repiten los 365 días del año", según sus propias declaraciones, perder a alguien con su experiencia es un golpe durísimo.

Apenas en junio había participado de una reunión clave para planificar la temporada de incendios, revisar recursos y coordinar despliegues aéreos y terrestres. Su trayectoria como instructor era extensa: desde 2014 formaba combatientes y en 2025 encabezó un curso para la Armada Argentina.

Había llegado a San Juan justamente para capacitar sobre el uso seguro de medios aéreos. El destino quiso que esa misma actividad terminara en tragedia.