Desesperada búsqueda en Misiones: dos hermanas salieron de su casa y no dejaron rastro

Luego de la denuncia de la madre, la Policía comenzó un operativo para poder encontrar a las jóvenes de 20 y 22 años. Piden colaboración.

Las menores desaparecieron sin dejar rastro.

Dos hermanas salieron de su domicilio ubicado en Bonpland, Misiones, y no volvieron. Su madre denunció la desaparición ante la Comisaría local y la Policía de la provincia comenzó un operativo para poder dar con su paradero.

La mujer Magdalena A., de 36 años, señaló que sus hijas, Daniela Rocío, de 20, y Verónica Itaí García, de 22, tienen un retraso madurativo. Ellas se fueron de su casa familiar ubicada en la calle Los Italianos y, desde entonces, no regresaron.

Según la ficha de búsqueda, Daniela es de contextura robusta, tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones. Mientras que, Verónica es de contextura delgada, tez morena, cabello corto castaño, aproximadamente 1,60 metros de altura y ojos marrones.

Las mujeres tienen sus mochilas identificadas con sus nombres. Desde la Unidad Regional VI indicaron que “de manera ininterrumpida en rastrillajes, entrevistas y operativos conjuntos para localizar a las jóvenes y asistir a su familia”.

