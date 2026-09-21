21 de septiembre de 2026 Inicio
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"Van a saber que sos un cochino", la estrategia de una masajista de Bahía Blanca para extorsionar a sus clientes

Una mujer fue condenada a cinco años de prisión domiciliaria tras comprobarse que extorsionó a dos hombres con fotos privadas. La Justicia acreditó que exigía transferencias de hasta $255.000 bajo amenazas de escracharlos públicamente.

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Carina Pilar Gottau cumple prisión domiciliaria ya que tiene hijos a cargo. 

Carina Pilar Gottau cumple prisión domiciliaria ya que tiene hijos a cargo. 

Carina Pilar Gottau, alias “La Pili”, fue condenada a cinco años y medio de prisión domiciliaria en Bahía Blanca por extorsionar a dos hombres con fotos íntimas. La Justicia acreditó que exigía transferencias de hasta $255.000 bajo amenazas de escracharlos públicamente. El fallo se conoció tras una investigación que reveló su modus operandi como masajista, que utilizaba las imágenes privadas para presionar a sus víctimas a los que calificaba de "cochinos".

María Silvia Mitrovich, Marta Noemí Mitrovichde y Nancy Marina Yovanovich.
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Te hago la ducha en vivo si me podés prestar o conseguir lo que falta” y “Te beso todo”, le escribió Gottau —alias “La Pili”— a uno de sus clientes por WhatsApp. Esos mensajes, incorporados como prueba en el expediente, fueron clave para la Justicia al momento de evaluar su conducta.

En un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca dio por probados dos hechos investigados por el fiscal Rodolfo De Lucía. El juez Eugenio Casas sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación fueron suficientes para confirmar la responsabilidad de Carina Pilar Gottau, alias “La Pili”, en los episodios denunciados.

La causa avanzó hasta el allanamiento de la vivienda de la acusada, donde se incautaron dos teléfonos celulares: un Motorola E13 y un Samsung Galaxy J4 vinculado a una cuenta de Mercado Pago. Durante el debate, Gottau intentó justificar las transferencias recibidas como “préstamos” o “ayuda económica”, pero esa versión fue descartada por el tribunal a partir de las conversaciones incorporadas al expediente.

Masajista y extorsionadora: cómo operaba "La Pili"

Todo empezó como un juego de seducción virtual. “La Pili” buscaba a sus clientes en redes sociales, los enganchaba con mensajes sugerentes y pronto trasladaba la charla a WhatsApp. Allí, entre frases cariñosas y promesas de encuentros, conseguía que le mandaran fotos íntimas.

Toda Bahía Blanca va a saber que sos un cochino”, le escribió Gottau a uno de sus clientes y luego vino la extorsión: “Espero ahora la transferencia de $30.000”.

El primer episodio arrancó el 22 de diciembre de 2025 cuando “La Pili” contactó a un hombre por Facebook, lo llevó a WhatsApp y en cuestión de horas ya intercambiaban fotos íntimas. Entre el 22 y el 24, el juego se transformó en presión: la mujer empezó a reclamar dinero para no difundir las imágenes. La víctima, acorralada, terminó haciendo diez transferencias que sumaron $255.500 a una cuenta de Mercado Pago.

Meses más tarde, el 2 de mayo de 2026, repitió la fórmula. Otra vez un contacto inicial en redes, otra vez el salto al WhatsApp y el intercambio de fotos privadas. El 8 de mayo, la víctima ya estaba enviando cuatro pagos por un total de $59.000. Las amenazas quedaron registradas: “Toda Bahía Blanca va a saber que sos un cochino”, escribió. Incluso después de cobrar, siguió llamando y advirtiendo que conocía el lugar donde trabajaba.

Actualmente, la masajista cumple arresto domiciliario en Bahía Blanca, medida otorgada por la Justicia debido a que tiene hijos a cargo, uno de ellos con discapacidad. La condena de cinco años y seis meses de prisión quedó firme tras comprobarse dos hechos de extorsión con imágenes íntimas.

Durante el juicio abreviado, la mujer intentó defenderse argumentando que desconocía el significado de la palabra “extorsión” y que el dinero recibido eran simples “préstamos” o “ayuda económica”.

También sostuvo que se sentía acosada por los hombres y que solo buscaba que dejaran de enviarle fotos y videos íntimos. Sin embargo, el tribunal descartó esa versión ya que las conversaciones incorporadas al expediente mostraron que ella misma incentivaba el intercambio de contenido privado y luego lo utilizaba como herramienta de chantaje.

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