Muerte en Colegiales: un amigo del profesor de boxeo asesinado explicó qué pasó antes del crimen Gonzalo Andueza estaba con sus amigos en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar cuando, repentinamente, recibió un disparo en el abdomen luego de discutir con el agresor. “Sacó un arma y sin mediar palabras le disparó a mi amigo”, aseguró. Por Agregar C5N en









Gonzalo Andueza fue asesinado de un disparo y la Policía logró detener al principal sospechoso.

En medio de la investigación para determinar qué sucedió con el crimen de Gonzalo Andueza en Colegiales luego de recibir un disparo en el abdomen, un amigo de la víctima dio detalles de lo que sucedió durante la madrugada del domingo.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 4 de la mañana en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 y, al llegar, encontraron a Gonzalo Andueza, tendido en el suelo, mientras era asistido por algunos transeúntes.

En ese contexto, un amigo del profesor de boxeo que fue testigo del crimen apuntó contra la Policía ya que denunció que no ayudaron para trasladarlo de inmediato a un hospital cercano para salvarle la vida. “Los policías estaban ahí mirando y les decía que lo carguen, por favor, porque se me estaba muriendo mi amigo”, indicó.

En esa línea, aseguró que los efectivos “lo único que hacían eran esperar la ambulancia” y que aseguraban que “no podía hacer nada”. “Pudieron hacer algo en ese momento, pero no lo hicieron. La calentura mía es que tardaron mucho en responder. Hoy entiendo que la vida vale mucho y hay que respetar la vida del prójimo”, agregó.

"Mi amigo se estaba muriendo y no hicieron nada"



El testimonio de un amigo del profesor de boxeo asesinado en Colegiales. La víctima recibió un disparo tras discutir con otra persona.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/VDW01ZzHGX — C5N (@C5N) September 21, 2026 Respecto a cómo se dio la secuencia del asesinato, el hombre aseguró que hubo una discusión previa y el sospechoso de 25 años, que quedó detenido, “sin mediar palabra” le disparó a al hombre de 40 años. “El asesino también estaba en la fiesta de cumpleaños en la que estábamos. La discusión comenzó a raíz de que uno se creía más que el otro, por la experiencia a nivel deportivo”, detalló.

“No llegó a los golpes la discusión. Pero cuando salimos seguimos acá en la plaza y justo estábamos pensando en ir a otro lado con los compañeros y pasó esta desgracia. No conozco al agresor y después del disparo se fue caminando”, detalló el amigo de Andueza. Un sospechoso detenido por el crimen de un hombre en Colegiales En medio de la investigación, y posteriormente con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, por la tarde del domingo personal de la División Homicidios logró identificar a un sospechoso de 25 años que salía de un edificio en Cabildo al 100 y quedó detenido. Cuando intentó subirse a un vehículo de una aplicación de viajes fue detenido por personal policial que encontró entre sus pertenencias una mochila negra, un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.