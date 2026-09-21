21 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Asesinaron a un profesor de boxeo en una plaza de Colegiales: hay un detenido

El hecho sucedió en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar. La víctima, que había sido trasladada en grave estado al Hospital Pirovano, falleció en las últimas horas.

Por

La víctima, Gonzalo Andueza, recibió un disparo en el abdomen.

Un hombre de 40 años fue asesinado de un disparo en el abdomen en una plaza de Colegiales. Por el caso, se logró la detención del principal sospechoso.

Gonzalo Andueza fue asesinado de un disparo y la Policía logró detener al principal sospechoso.
Te puede interesar:

Muerte en Colegiales: un amigo del profesor de boxeo asesinado explicó qué pasó antes del crimen

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 4 de la mañana en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 y, al llegar, encontraron a Gonzalo Andueza, tendido en el suelo, mientras era asistido por algunos transeúntes.

Según relataron las personas que estaban con la víctima a los investigadores, Andueza se encontraba caminando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo. Instantes después, el hombre se desplomó y en ese momento advirtieron que había sido herido.

Rápidamente el hombre de 40 años fue trasladado por el SAME en grave estado al Hospital Pirovano, donde falleció en las últimas horas.

Un sospechoso detenido por el crimen de un hombre en Colegiales

En medio de la investigación, y posteriormente con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, por la tarde del domingo personal de la División Homicidios logró identificar a un sospechoso de 25 años que salía de un edificio en Cabildo al 100 y quedó detenido.

Cuando intentó subirse a un vehículo de una aplicación de viajes fue detenido por personal policial que encontró entre sus pertenencias una mochila negra, un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Aún se desconocen los motivos por el cual el detenido efectuó el crimen contra Gonzalo Andueza, un profesor de boxeo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Horacio “Chacho” Asensio fue arrestado por denuncias de abuso sexual.

Mar del Plata: detuvieron a un DT de hockey señalado por tres casos de abuso sexual

El Comando Radioeléctrico, la Comisaría 23, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate de la mujer de 76 años.

Vivía en San Martín de los Andes y tenía 76 años: quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar

Investigan la muerte de una mujer en las aguas del Lácar en San Martín de los Andes.

Una mujer de 76 años falleció tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar

Otras cinco personas resultaron heridas y la Policía detuvo a un hombre señalado como presunto autor.

Asesinaron a tiros a una candidata en Perú durante un acto de campaña: hay un detenido y 5 heridos

Uber deberá pagar 40 millones de dólares por el abandono y muerte de una joven en la ruta.

Uber deberá pagar u$s40 millones por la muerte de una pasajera abandonada en la ruta

La mujer compró quesos con transferencias truchas durante cuatro meses y fue detenida.

Insólito: compró quesos con transferencias truchas y estafó a un local por $63 millones

Rating Cero

La cantante tuvo un concierto en el que dio precisiones sobre la boda.

Tini Stoessel dio detalles de su boda con Rodrigo De Paul en pleno concierto: qué dijo

El próximo informe oficial se conocerá recién este miércoles.

Hasta cuándo permanecerá internada Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

La señal de aire presentó una nueva propuesta.

Bombazo: una figura de la TV tendrá un nuevo programa de entrenamiento en Telefe

Falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles donde se encontraba internado.

El desgarrador mensaje de Cindy Crawford a su hijo Presley Gerber dos meses antes de su muerte

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Filtraron el millonario sueldo de De Paul y hay escándalo con la postura de la familia de Tini Stoessel

El programa de cantantes tuvo un pésimo rendimiento.

Telefe sufre un nuevo golpazo por Popstars: qué pasó

últimas noticias

La cantante tuvo un concierto en el que dio precisiones sobre la boda.

Tini Stoessel dio detalles de su boda con Rodrigo De Paul en pleno concierto: qué dijo

Hace 9 minutos
Impactante video: una pantalla gigante cayó sobre cuatro bailarinas durante una competencia en Villa Carlos Paz

Impactante video: una pantalla gigante cayó sobre cuatro bailarinas durante una competencia en Villa Carlos Paz

Hace 15 minutos
El próximo informe oficial se conocerá recién este miércoles.

Hasta cuándo permanecerá internada Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

Hace 29 minutos
La señal de aire presentó una nueva propuesta.

Bombazo: una figura de la TV tendrá un nuevo programa de entrenamiento en Telefe

Hace 38 minutos
Falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles donde se encontraba internado.

El desgarrador mensaje de Cindy Crawford a su hijo Presley Gerber dos meses antes de su muerte

Hace 50 minutos