Misterio en Lomas de Zamora: apareció un auto volcado con alcohol y drogas Se trata de un vehículo abandonado hallado con las luces encendidas. Los investigadores sospechan que fue robado y pidieron una serie de medidas para reconstruir la secuencia del hecho. Por Agregar C5N en









El vehículo apareció volcado en Lomas de Zamora. NA

Un vehículo apareció volcado y abandonado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, lo que generó misterio entre los vecinos y las autoridades. Los investigadores hallaron bebidas alcohólicas y estupefacientes, por lo que sospechan que los ocupantes del vehículo huyeron antes de la intervención de la Policía.

El hecho ocurrió en el cruce de Camino Negro y la bajada de Avenida Las Heras, donde las autoridades encontraron un auto Peugeot 208 color azul sin ocupantes y con las luces encendidas. Segú consignó la agencia Noticias Argentinas, la sospecha de los investigadores apunta a que "se trataría de un auto robado" y los ocupantes "se dieron a la fuga según vecinos" de la zona.

En tanto, la presunción se profundizó después del hallazgo de "bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas". En este marco, la Policía desplegó un amplio operativo para "recabar información" en conjunto con el personal de tránsito de Lomas de Zamora con el objetivo de determinar la procedencia del automóvil y la identidad de las personas que viajaban en su interior.

En tal sentido, las autoridades pidieron los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona para reconstruir la secuencia del accidente, establecer la mecánica del vuelco y determinar el rumbo que tomaron las personas que se trasladaban tras abandonar el vehículo en plena vía pública.