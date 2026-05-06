Corrientes: la desgarradora confesión del nene desaparecido tras ser encontrado con su padre El abuelo del menor relató lo que tuvo que vivir el chico de 6 años durante su huida con Josías Santos Regis en Goya. Este jueves tanto el hombre detenido como el abogado, José Codazzi, enfrentarán una audiencia de imputación. Por + Seguir en







Juan Ramón Riquelme contó que el niño aseguró que su padre casi se ahoga

Después de una intensa búsqueda del nene desaparecido en Corrientes, el chico fue encontrado sano y salvo y ya está con su mamá. Durante el encuentro con su familia, el abuelo del pequeño relató la desgarradora confesión que hizo el niño de 6 años durante la huida con su padre, Josías Santos Regis en Goya.

Juan Ramón Riquelme, abuelo de N.S.R, fue el primero en confirmar la grata noticia que fue encontrado cerca de las 10:30 de este martes. Con el correr de las horas, explicó que su nieto estaba “un poco más tranquilo” y que “está perfecto”. “Están muy buenas condiciones de salud, según lo que dijo el médico en el primer examen que hicieron. Pero se lo ve muy bien, a pesar de que, cuando llegamos, estuvo un poco nervioso por todo el movimiento de gente que había en el lugar”, indicó en declaraciones televisivas.

Al mismo tiempo, Riquelme brindó detalles del relato del chico de lo que tuvo que vivir en las últimas horas con su padre: “Contó que anoche (por el lunes a la noche) durmieron en el pasto, en la intemperie, y que tuvieron que cruzar un arroyo nadando aparentemente y que el papá casi se ahogó y todo eso. Así que la verdad, a pesar de ser un asesino, es un irresponsable y un montón de cosas calificativas para decirle”.

Desde Corrientes, la corresponsal de C5N, Mariela López Brown, explicó que este jueves los dos hombres detenidos por el caso, Santos Regis y el abogado José Codazzi, “serán trasladados a la Fiscalía para que se lleve adelante la audiencia de imputación”.

José Codazzi - Josías Santos Regis detenidos

El relato del peón que encontró al nene desaparecido junto a su padre N.S.R había desaparecido junto a su padre el domingo luego que Josías Santos Regis había salido a pescar junto a su hijo, pero cuando se enteró de que su expareja estaba reunida con amigos, llegó armado al lugar y comenzó a disparar. Después escapó en una camioneta junto al nene y desde entonces no se supo nada de ambos. Recién fue encontrado el martes por la mañana por un peón del campo donde el hombre de nacionalidad brasileña junto a su hijo se estaba ocultando. “Francisco Espíndola recurría la zona y vio que Josías Santos Regis y su hijo haciendo señas con una bolsa para pedirle comida porque hacía 48 horas que no comían, el niño estaba descalzo”, relató Mariela López Brown sobre cómo fueron hallados. “Espíndola intentó convencer al hombre para que se acerque hasta la casa y así darle la comida, pero este le explicó que se quería ir a Brasil y que no quería que nadie se entere que ellos estaban ahí”, agregó la corresponsal de C5N.