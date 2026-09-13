Tragedia en Indonesia: una embarcación volcó y hay al menos seis muertos y 129 desaparecidos La embarcación viajaba desde Surabaya hacia Banjarmasin cuando enfrentó condiciones meteorológicas adversas en el mar de Java. Los equipos de rescate continúan con el operativo para localizar a los pasajeros y tripulantes que permanecen desaparecidos. Por Agregar C5N en









Los equipos de rescate continúan con el operativo para localizar a los pasajeros y tripulantes que permanecen desaparecidos.

Una embarcación con 243 personas a bordo volcó este domingo en el mar de Java, Indonesia, durante un viaje entre las ciudades de Surabaya y Banjarmasin. El accidente ocurrió en medio de fuertes condiciones meteorológicas y dejó, hasta el momento, seis muertos, 108 personas rescatadas y otras 129 desaparecidas, según informó la agencia indonesia de búsqueda y rescate.

El barco, identificado como Virgo Transport 8, había partido el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, en la isla de Borneo. La embarcación transportaba 213 pasajeros, 30 tripulantes y 89 vehículos.

Según las autoridades, el capitán había advertido sobre el estado del mar, con olas de hasta tres metros, antes de emitir una señal de auxilio. Poco después, se perdió el contacto con el ferry y un helicóptero que sobrevolaba la zona informó que la embarcación había volcado.

Los equipos de emergencia desplegaron barcos de rescate, helicópteros y otras embarcaciones para recorrer el área donde se registró la última ubicación conocida del ferry. La zona se encuentra a unos 148 kilómetros de Banjarmasin.

BREAKING: At least 125 people are missing after the passenger ship Virgo Transport 8 lost contact in the Java Sea near South Kalimantan, Indonesia.



Authorities have rescued 115 people, while 1 person has been confirmed dead. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/urIUSJQ0e7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 13, 2026 Continúa la búsqueda Las tareas de rescate permanecen activas mientras los equipos intentan localizar a las personas que todavía no fueron encontradas. Algunos sobrevivientes fueron trasladados a otras embarcaciones y posteriormente derivados hacia puertos de la región.