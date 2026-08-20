El Encuentro Bi+ Argentina cumple cinco años: de qué trata y dónde se realizará

El 19 y 20 de septiembre tendrá lugar la quinta edición de este evento que reúne a bisexuales, pansexuales y no monosexistas en dos centros culturales para reflexionar y celebrar su identidad. Cómo participar y cómo empezó la iniciativa.

El Encuentro Bi+ Argentina cumplirá cinco años en septiembre. Se realizó por primera vez en 2022 en la Universidad Nacional de Quilmes y el centro cultural Roberto De Vicenzo de Berazategui y fue declarado de interés municipal, histórico, cultural y educativo por el Concejo Deliberante de este último municipio. El grupo de 20 personas que dio vida al evento se había juntado un año antes en la plaza de Congreso para celebrar el Día de la Visibilidad Bisexual convocadas por la cuenta @memesbisexuales en Instagram.

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Yassi, una de las fundadoras y organizadoras del encuentro, consideró que "es difícil hacer un balance único" de los últimos cinco años porque el contexto social y político cambió mucho, entre lo que se destaca el auge de la ultraderecha, pero remarcó "la importancia de construir una comunidad", enfoque presente desde el primer Encuentro Bi+ Argentina.

"A mucha gente le hace la diferencia al tener cosas que le afectan sobre su identidad, como es recibir odio tanto dentro como fuera de la comunidad LGBT, y tener una comunidad que le ponga nombre a eso que muchas veces nos genera crisis de identidad, porque la sociedad te hace sentir que hay algo que está mal si no estás dentro de lo binario. Hace que también se sienta bien cuando podés compartir y comunicarte con otras personas que están viviendo lo mismo", explicó la joven a C5N.

La activista remarcó que "no hay una forma de ser bisexual" y aclaró que "es importante entender cómo funcionan ciertas cuestiones que tienen que ver con opresiones y que no es lo mismo para todas las personas". "No es lo mismo ser una persona cis blanca bisexual que ser una persona trans racializada bisexual", sostuvo Yassi.

La joven reflexionó que, después de cinco años, quienes organizan y garantizan la existencia del encuentro entendieron sus "limitaciones" y valoran "mucho más algo más simple de charla en persona o virtualmente poder conectar y no tanto hacer cosas magníficas".

"Tenemos mucho anhelo de que se siga expandiendo y que cada vez más personas puedan participar porque mucha gente lo necesita, entender también nuestras limitaciones y poder contagiar nuestro espíritu para que quien quiera hacer algún tipo de agrupación en otro lado y le quiera dar su impronta también pueda hacerlo, porque es un camino muy lindo, una comunidad muy linda", destacó.

¿En qué consiste el Encuentro Bi+ Argentina y cómo participar?

La característica que consolidó el encuentro a lo largo de cinco años fue la realización de talleres, conversatorios, ferias y actividades culturales. El 5° Encuentro Bi+ Argentina se realizará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, en la previa del Día de la Visibilidad Bisexual que se celebra cada 23 de septiembre desde 1999.

El primer día estará organizado de acuerdo a la dimensión más reflexiva del evento y contará con conversatorios y talleres desde las 11 hasta las 18:30 en el Centro Cultural Paco Urondo en Microcentro. "Vamos a cambiar el formato de los talleres para que puedan participar de varios, salud mental y poliamor tienen muchísima concurrencia", remarcó Yassi.

Entre los temas que más se repitieron a lo largo de cinco años, la joven destacó la salud física y mental. "La importancia de que haya profesionales de la salud mental formados en bisexualidad y que no repitan conceptos arcaicos que no tienen ningún sustento científico", apuntó la joven, y también señaló a los profesionales que caen en "prejuicios binarios" y asumen la heterosexualidad o la lesbiandad de sus pacientes.

En la misma línea, la activista que participó de todos los encuentros Bi+ señaló que otro reclamo que suele surgir en las conversaciones y talleres son "estudios de salud en Latinoamérica enfocados en personas bisexuales, de salud física, pero sobre todo mental". "Que se nos niegue nuestra identidad por mucho tiempo de forma repetida y constante hace que nos afecte a la salud mental", señaló Yassi.

El segundo día del Encuentro Bi+ Argentina se centrará en las expresiones artísticas y la celebración de la comunidad bisexual, pansexual y otras identidades plurisexuales y plurirrománticas desde las 18 a las 22 en la Cooperativa Cultural Qi en Villa Crespo.

Hasta el lunes 24 de agosto está abierta la inscripción de artistas del colectivo Bi+ para presentar el segundo día su música, arte visual o escénica, su performance y otras expresiones artísticas. "Queremos que este espacio también sea una oportunidad para visibilizar nuestras voces, nuestros talentos y nuestras formas de crear", compartieron en Instagram al realizar la convocatoria.

¿Por qué existe el Encuentro Bi+ Argentina?

Desde la organización del Encuentro Bi+ Argentina explicaron que "dentro del colectivo LGBTQI+ todavía existen identidades invisibilizadas y deslegitimadas" y que hicieron realidad la iniciativa "para construir comunidad, recuperar nuestra historia y vivir nuestras identidades sin discriminación".

"La falta de espacios propios impacta en nuestro bienestar y en nuestro sentido de pertenencia", advirtieron en Instagram y se definieron como "un espacio gratuito, autoconvocado, apartidario y sin fines de lucro".

Además de los encuentros anuales, a lo largo de estos años también realizaron actividades culturales como el Proyecto Bisexual Bimensual junto a Bisagra Activismo Bisexual, conversatorios, campamentos, cine debates y festivales. Además de participar de las marchas del orgullo LGBT+, de hecho en la primera que participaron como colectivo sumaron 70 personas y una bandera bisexual de seis metros.

"Lo que había comenzado como una convocatoria desde una cuenta de memes ya se estaba convirtiendo en una comunidad", recordaron desde la organización sobre esa movilización posterior al primer Encuentro Bi+ Argentina.

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De acuerdo al Primer relevamiento nacional de las condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica, un 22,3% de las 15.211 personas encuestadas en todo el país se identificó como bisexual, siendo la mayoría (18,2%) mujeres, entre mayo y agosto de 2023.

El relevamiento fue realizado y analizado por más de 50 profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas con el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Yassi reconoció que "recontra" quieren hacer un Encuentro Bi+ Argentina de alcance federal, que por eso intercalan "algunas actividades virtuales" durante el año, pero que no les es posible "por un tema de recursos". A su vez, la joven destacó a las organizaciones Bisibles Rosario y Bisibles Mendoza y alentó "a que haya otras personas desde otros lugares que quieran que haya otros espacios presenciales en donde viven que puedan hacerlo".

La activista insistió: "Alentamos a poder compartir esto y unirnos hasta que llegue a ser posible que hagamos un encuentro Bi en otros lados. Es algo que buscamos, pero que hoy en día no estamos pudiendo, aunque nos encantaría".