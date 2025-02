Tragedia en el Último Primer Día en Entre Ríos: le explotó un mortero en la mano y debieron amputársela

El jefe departamental de la Policía de Victoria, Martín Tello, explicó a Elonce que "estaba previsto que el UPD se desarrollara en la zona de la costanera baja de la localidad, donde se habilitó un lugar para todos los estudiantes de las escuelas secundarias, pero todos organizaron previas en clubes y casas particulares".

El joven y sus compañeros caminaron hasta la Plaza San Martín, a 20 cuadras de la costanera, y llegaron a la Escuela Normal alrededor de las 3:20. "Este adolescente sube a una de las rejas de la institución educativa y se desconoce si alguien le da el mortero ya encendido o lo enciende él, pero la pirotecnia le explota en la mano", señaló.

Embed LE EXPLOTÓ UN MORTERO EN PLENO FESTEJO DEL UPD Y DEBIERON AMPUTARLE LA MANO

- Fue en Victoria, Entre Ríos

- La víctima tiene 16 años pic.twitter.com/dpPb3ij9BD — Vía Szeta (@mauroszeta) February 25, 2025

Según determinó la investigación, el grupo había tomado la bolsa con pirotecnia de una vivienda particular. Se presume que el joven no sabía que se trataba de un mortero o no estaba consciente de su peligrosidad. "Esos productos son para usar sobre el piso y alejarse varios metros. Él lo tenía en la mano", indicó Tello.

Por la gravedad de las heridas, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Salaverry, donde los médicos confirmaron la lesión y tuvieron que amputarle la mano. La Policía busca determinar cómo accedió el grupo al mortero ya que, según una ordenanza municipal, está prohibida la venta de pirotecnia a menores.