Subió por primera vez a un ala delta, se enredó con unos cables, cayó y murió El trágico episodio ocurrió cerca de Posadas, en Misiones. La víctima es un hombre de 40 años identificado como Alexander Koch. Por Agregar C5N en









El hombre murió en el acto.

Un hombre de 40 años murió este jueves al caer su ala delta motorizada tras impactar contra cables de tendido eléctrico en las inmediaciones de Posadas, en la provincia de Misiones, según confirmó la Policía local.

El accidente ocurrió por la tarde en una zona rural del paraje Ojo de Agua, ubicada a unos tres kilómetros al sureste de la capital misionera. Allí, Alexander Koch falleció en el momento como consecuencia del fuerte impacto.

La madre de la víctima relató a la Policía que su hijo utilizaba por primera vez el equipo. Tras recorrer unos 250 metros en vuelo, se enredó con los cables y cayó sobre un pastizal.

La Policía desplegó una dotación y preservó la escena Tras la caída, el ala delta se incendió. Al llegar al sitio, los policías constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias correspondientes.

Una dotación policial fue desplegada en el lugar. Se dio intervención a las autoridades competentes para establecer con precisión la mecánica y las circunstancias del accidente.

Las tareas periciales continuarán en las próximas horas para determinar si hubo fallas técnicas en el equipo o algún otro factor que haya provocado el enredo con los cables de alta tensión.