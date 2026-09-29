Balearon a un custodio de la ministra Alejandra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes El violento enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en González Catán. El policía, de 61 años, circulaba en un Toyota Etios cuando fue interceptado por dos delincuentes en una moto, quienes abrieron fuego sin mediar palabra. Por Agregar C5N en









El hombre recibió un balazo en el hombro e hirió a los delincuentes.

Un custodio de la ministra Alejandra Monteoliva resultó baleado por delincuentes durante un intento de robo en González Catán. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, uno de los ladrones recibió cinco disparos y fue arrestado en un hospital de la zona.

Según explicó el fiscal de la causa que se abrió tras el hecho, Carlos Adrián Arribas, en diálogo con C5N, explicó que si bien no pudo hablar todavía con el personal policial, los testigos explicaron que el suboficial volvía a su casa durante la madrugada tras llevar a su esposa a la parada de colectivo en su Toyota Etios cuando fue sorprendido por dos ladrones.

Dos motochorros balearon a un custodio de Monteoliva, la ministra de Seguridad



El testimonio de Miguel, un vecino que aseguró haber escuchado los disparos durante la madrugada: "Vi a mi vecino y un ladrón en el piso".@CardosoClaudio9



Por @C5N y en… pic.twitter.com/njCAUkH6xj — C5N (@C5N) September 29, 2026 "Estaba por ingresar cuando aparece la moto, le quieren sustraer el auto y ahí ocurren los disparos", contó Arribas, en esa línea añadió que el efectivo bajó del auto para repeler la agresión, el primero, de apellido Bustamante recibió un tiro en la espalda y termina tirado en el lugar y el otro a tres cuadras, cuando es visto subir a un auto que lo dejó cerca de un hospital.

Este último delincuente recibió cinco disparos de bala en la espalda y fue arrestado en el hospital, también la policía secuestró el auto donde fue trasladado y el arma que utilizó durante el intento de robo.

El fiscal también expresó que uno de ellos tenía pedido de captura desde el 2025, cuando participó de otro intento de robo y, ambos delincuentes circulaban en una moto robada, con pedido de secuestro de Lomas de Zamora hace un mes.

El mensaje de la ministra Monteoliva tras el ataque a su custodio En su cuenta oficial de X, Monteoliva publicó: "Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial se encontraba en uso de su licencia extraordinaria. Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia". Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 29, 2026