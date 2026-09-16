Chocaron cuatro camiones en la Ruta 51 y uno cayó de un puente: murió uno de los choferes El chofer fallecido es Jorge Delgiorgio Basante, de 32 años. Otros dos resultaron heridos: Mauricio Muriño, de 27 años, y Nicolás Mareco, de 32 años. Por Agregar C5N en









Así quedaron los camiones tras el choque múltiple. La Nueva Radio Suárez

Un hombre de 32 años murió y otros dos resultaron heridos este martes tras un choque múltiple entre cuatro camiones sobre el puente del Arroyo Saladillo, en el tramo de la Ruta Provincial 51 que une las localidades de 25 de Mayo y Saladillo.

El chofer fallecido es Jorge Delgiorgio Basante, quien conducía un camión Renault con acoplado que transportaba cereal. Los conductores lesionados son Nicolás Mareco, de 32 años, a bordo de un Volkswagen con acoplado, y Mauricio Muriño, de 27 años, al mando de un Renault cargado con pintura.

La Nueva Radio Suárez El cuarto vehículo involucrado es un camión Fiat cisterna con urea a granel, manejado por Alberto Sotto, de 64 años, quien resultó ileso. Según los reportes policiales, los choferes son oriundos de las ciudades de Coronel Suárez y Villalonga.

La magnitud del impacto provocó que uno de los camiones cayera al agua debajo del puente. El siniestro requirió un complejo operativo interjurisdiccional para asistir a los conductores y rescatar a un individuo del arroyo.

Los rescatistas desplegaron un amplio operativo en la zona Bomberos Voluntarios y efectivos policiales de 25 de Mayo y Saladillo trabajaron en el lugar junto a Defensa Civil y la Patrulla Rural. Además, paramédicos del Hospital Posadas de Saladillo trasladaron a los heridos hacia los centros asistenciales.

La Nueva Radio Suárez La diversidad de los materiales transportados complicó las tareas de los equipos de emergencia. Cargas de fertilizantes, latas de pintura y cereales quedaron esparcidas sobre la cinta asfáltica, por lo que la ruta permaneció cortada por varias horas. La Justicia bonaerense inició una investigación para determinar las causas exactas de la colisión. La Nueva Radio Suárez