Horror en Misiones: atacó a su ex con un machete, prendió fuego la casa y luego intentó suicidarse

La horrorosa secuencia de violencia de género ocurrió el sábado a la noche en la localidad de Campo Ramón, en Misiones. El agresor se cortó el cuello y está internado. La mujer debió ser atendida por heridas en las manos.

La causa fue caratulada como “tentativa de femicidio y daño”.

Una horrorosa secuencia de violencia de género conmocionó a la localidad de Campo Ramón, en Misiones, donde un hombre atacó a su expareja, prendió fuego la vivienda que compartían y luego intentó quitarse la vida. El episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando la víctima, Alicia Barceló (38), intentaba retirarse del lugar en un vehículo de alquiler.

El agresor, identificado como José Ferreyra (58), interceptó el auto a piedrazos, dañando el parabrisas e intentando forzar las puertas para alcanzar a la mujer. Tras el fallido intento de detener el vehículo, el hombre atacó a Barceló con un machete, provocándole heridas en las extremidades superiores mientras ella intentaba protegerse.

A pesar de que la pareja se encontraba separada hace tres años, ambos residían en el mismo inmueble del barrio Industrial por razones económicas. Según la denuncia radicada en la sede policial, el atacante gritaba reiteradamente que la iba a matar, lo que motivó la huida desesperada de la mujer hacia la comisaría local para solicitar auxilio.

Al arribar al domicilio indicado, los efectivos policiales constataron que la vivienda estaba siendo consumida por un incendio intencional. Tras una breve búsqueda en las inmediaciones, las autoridades hallaron a Ferreyra oculto en el patio de un vecino con una grave herida cortante en la garganta y el arma blanca a su lado.

El agresor fue trasladado de urgencia al Hospital de Oberá, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva. El parte médico detalla que presenta una “herida punzocortante en la cara lateral anterior derecha de cuello, de 10 centímetros, sin compromiso de los grandes vasos”, encontrándose actualmente en “coma farmacológico por asistencia mecánica respiratoria”.

Por su parte, la víctima fue asistida por una “herida cortante en ambas manos” que requirió sutura, aunque los estudios complementarios descartaron lesiones internas de gravedad. Tras recibir las curaciones pertinentes y prestar declaración testimonial sobre el ataque sufrido, Barceló fue dada de alta por los profesionales médicos.

La causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá y fue caratulada preventivamente como “tentativa de femicidio y daño”. En caso de evolucionar favorablemente y salir del estado crítico, Ferreyra quedará formalmente detenido y deberá rendir cuentas ante la justicia por los delitos imputados.

