Pinamar: delincuentes desvalijaron una casa y robaron un botín por $20 millones Se trata de un grupo de ladrones que ingresó a una vivienda alquilada por una familia de Rosario, a través de una puerta balcón. Luego, huyeron del lugar.







El hecho se produjo en una casa de Pinamar. Captura de Google Maps

Una familia de turistas que alquilaba una casa en la ciudad de Pinamar sufrió el robo de un botín por $20 millones, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para capturar a los delincuentes ya que se fugaron.

El hecho se registró en una vivienda situada sobre la calle Del Sauce al 400, cuando las víctimas, una familia de Rosario, no se encontraba en el lugar. Ante esta situación, los ladrones barretearon una puerta balcón que daba a una de las habitaciones.

Embed En tal sentido, los delincuentes se llevaron una gran cantidad de objetos de valor, que rondan los $20 millones. Entre los objetos robados se encuentran una Nintendo Switch, un bolso de viaje, dos mochilas, dos PlayStation, una barra de sonido, una computadora, lentes de sol, dos parlantes, además de $4 millones y u$s5.000 en efectivo.

En tanto, la familia advirtió el faltante de los elementos y el dinero, por lo que denunció el hecho ante la Policía. El suceso generó temor entre los turistas y los residentes de Pinamar, ya que se trata de una de las ciudades más visitadas de la temporada.