24 de junio de 2026 Inicio
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Masivo apagón en el sur del AMBA: más de 32 mil usuarios de Edesur amanecieron sin luz

En uno de los días más fríos del años, miles de usuarios denunciaron cortes masivos en distintos distritos de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Avellaneda y Lanús, los municipios más afectados.

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Más de 32 mil usuarios sin luz en la zona sur del AMBA

Más de 32 mil usuarios sin luz en la zona sur del AMBA

Más de 32 mil usuarios de Edesur amanecieron sin suministro eléctrico este miércoles como consecuencia de un masivo apagón que afecta a distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La interrupción del servicio genera complicaciones tanto en el conurbano bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reportan problemas de tránsito, establecimientos educativos sin energía y locales comerciales afectados.

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Entre las zonas más perjudicadas se encuentran los partidos de Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui, Ezeiza, Lomas de Zamora y Quilmes. También se registran cortes en barrios porteños como Almagro, Boedo, Flores, La Boca, Recoleta, San Cristóbal, Villa Devoto y Villa Soldati.

Uno de los principales inconvenientes derivados del apagón es la falta de funcionamiento de numerosos semáforos en calles y avenidas de las áreas afectadas. Ante esta situación, las autoridades solicitaron extremar las precauciones al circular, especialmente durante el horario de ingreso a escuelas y lugares de trabajo.

Además, varios establecimientos educativos y comercios quedaron sin energía eléctrica. Algunas instituciones analizaban durante la mañana la posibilidad de suspender las clases debido a las dificultades para desarrollar las actividades con normalidad.

Según informó Edesur, la restitución del servicio podría demorar alrededor de tres horas. De esta manera, la empresa estimó que la mayoría de los usuarios afectados recuperaría el suministro una vez avanzada la mañana.

Minutos después de las 8 de la mañana, la cifra de afectados los cortes de luz alcanzaba los 21.623 hogares. Pasadas las 10 AM, la cifra había descendido a 10.322.

Cómo reclamar un reintegro por cortes prolongados de luz

Los usuarios del AMBA que sufran interrupciones prolongadas del servicio eléctrico pueden solicitar compensaciones económicas. La posibilidad de reclamo alcanza a quienes hayan padecido cortes de al menos 15 horas consecutivas o más de cuatro interrupciones dentro de un mismo mes.

El primer paso es realizar el reclamo ante la empresa distribuidora correspondiente y conservar el número de gestión. Posteriormente, se debe ingresar al sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y completar el formulario de reclamo con los datos de la factura y los antecedentes de los reclamos efectuados.

Para iniciar el trámite ante el ENRE se requiere contar con los números de reclamo realizados ante la distribuidora, una nota firmada donde se detallen las fechas y horarios de los cortes sufridos, la factura del servicio y, en caso de que el suministro no esté a nombre del usuario, una copia del título de propiedad o del contrato de alquiler.

La compensación económica, una vez aprobada, se acredita directamente en la factura de electricidad. Si el monto supera el importe a pagar, el saldo restante se descuenta en las siguientes facturaciones.

Para reportar cortes de energía, los usuarios de Edesur pueden comunicarse mediante WhatsApp al 11-6187-6995, llamar al 0810-222-0200 o al 0800-333-3787 para emergencias. También es posible realizar el aviso a través de la aplicación oficial, la Oficina Virtual o las redes sociales de la compañía. En el caso de Edenor, los canales habilitados son el WhatsApp 11-3900-0000, el 0800-666-1000 y las cuentas oficiales en redes sociales.

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