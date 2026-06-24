24 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo llega la ciclogénesis al AMBA: prevén tormentas intensas, ráfagas y el ingreso de frío polar

Un sistema de baja presión impactará sobre Buenos Aires y la región central del país con lluvias, vientos sostenidos y un marcado descenso de temperatura que podría extenderse durante varios días.

Por
Con la llegada de la ciclogénesis al AMBA se esperan tormentas

Con la llegada de la ciclogénesis al AMBA se esperan tormentas, vientos fuertes y fuerte descenso de la  temperatura.

Redes sociales

Una ciclogénesis avanzará sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la zona central del país con tormentas, lluvias persistentes y fuertes vientos. El fenómeno se desarrollará durante el fin de semana y dará paso a una nueva irrupción de aire polar que provocará temperaturas muy bajas en los días posteriores.

La mínima en CABA es de 4 grados. 
Te puede interesar:

Alerta amarilla por temperaturas extremas y mínimas de -10 grados

Según detalló Infobae, y de acuerdo a la opinión de especialistas, el evento estará asociado a la formación e intensificación de un centro de baja presión, una situación que suele generar inestabilidad atmosférica cuando interactúan masas de aire frío y húmedo. En este caso, la combinación favorecerá precipitaciones abundantes y ráfagas que podrían afectar distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los pronósticos, el domingo comenzará con cielo mayormente cubierto, vientos en aumento y lluvias de intensidad leve a moderada desde el mediodía. Algunos modelos prevén acumulados superiores a los 15 milímetros, mientras que las ráfagas provenientes del sudeste podrían elevar el nivel del Río de la Plata y aumentar el riesgo de sudestadas.

Después de las lluvias llegará una nueva ola de frío

Las precipitaciones podrían mantenerse de forma aislada durante el lunes, aunque con una intensidad menor a medida que el sistema de baja presión se aleje de la región. Sin embargo, la principal preocupación pasará por el avance de una nueva masa de aire polar que volverá a desplomar las temperaturas en buena parte del país.

Según las previsiones del SMN, las mínimas podrían ubicarse entre -1° y -2° en sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El escenario favorecerá heladas generalizadas en amplias zonas de la región pampeana y Cuyo, además de consolidar uno de los períodos más fríos del año.

Qué es la ciclogénesis y por qué puede generar fenómenos intensos

La ciclogénesis es el proceso por el cual se forma o profundiza un sistema de baja presión en la atmósfera. Aunque se trata de un fenómeno frecuente en latitudes medias como las de Argentina, determinadas configuraciones pueden potenciar tormentas, vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura.

El SMN distingue entre la ciclogénesis clásica y la explosiva. Mientras la primera presenta una evolución más gradual, la segunda se desarrolla con mayor rapidez y suele provocar vientos más intensos y cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. En ambos casos, el fenómeno puede generar lluvias persistentes durante varias horas y ráfagas capaces de afectar la circulación, tanto zonas urbanas como rurales.

¿Qué es la ciclogénesis? Fuente: SMN y OMM

¿Qué es la ciclogénesis? Fuente: SMN y OMM

Las precipitaciones constantes pueden derivar en anegamientos y complicaciones para el transporte, mientras que las ráfagas incrementan el riesgo de caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico y una mayor crecida de ríos y cursos de agua.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 9 de julio de 2007 nevó en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta por frío extremo en medio país: ¿puede volver a nevar en el AMBA?

Varias provincias se encuentran bajo alerta por frío extremo. 

Ola polar en Argentina: rige una alerta por frío, viento zonda y temperaturas bajo cero

Se viene una jornada fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El primer lunes de invierno golpea fuerte: alerta amarilla en nueve provincias por temperaturas extremas

El viento golpea con fuerza este domingo en varias zonas del país.

Llegó el invierno: se espera un domingo frío y hay alerta naranja por viento

En La Pampa la temperatura mínima descenderá a los -1 durante la semana. 

Baja la temperatura: frente frío polar lleva las mínimas a 0°

Varias provincias bajo alerta por lluvias y nevadas. 

Alerta meteorológica por tormentas para varias localidades

Rating Cero

La mamá de Jimena Barón usó las redes para pedir una vivienda.

El insólito pedido de la mamá de Jimena Barón: "Si tenés info..."

Patricia Pacheco, recordó a Rodrigo a 26 años de su muerte.

A 26 años de la muerte de Rodrigo, su ex Patricia Pacheco recordó la noche del accidente

Nicolás Occhiato, acorralado por las críticas.

La ironía de un famoso conductor que destruyó a Nico Occhiato: "Siempre la culpa es de la producción"

Ekaterina rompió el silencio sobre su pelea con la China Suarez

"Mauro me quiso besar", habló Ekaterina la joven que hizo estallar de celos a La China Suárez

El conductor recibió un particular mensaje de una actriz.

Una famosa actriz sufrió un hackeo en su cuenta de WhatsApp: el mensaje que recibió Ángel de Brito

Ya se sabe quién era la chica que encaró al futbolista.

Se conoció quién fue la joven rubia que coqueteó con Mauro Icardi frente a la China Suárez

últimas noticias

La mamá de Jimena Barón usó las redes para pedir una vivienda.

El insólito pedido de la mamá de Jimena Barón: "Si tenés info..."

Hace 22 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo, ante empresarios de la construcción: "Hay que perderle el miedo a que te vaya mal"

Hace 23 minutos
Más de 32 mil usuarios amanecieron sin luz en la zona sur del AMBA.

Masivo apagón en el sur del AMBA: más de 32 mil usuarios de Edesur amanecieron sin luz

Hace 29 minutos
Con la llegada de la ciclogénesis al AMBA se esperan tormentas, vientos fuertes y fuerte descenso de la  temperatura.

Llega una ciclogénesis al AMBA: prevén tormentas intensas, ráfagas y el ingreso de frío polar

Hace 33 minutos
El PRO enfrenta el dilema de cómo tomar distancia del tema Adorni y posicionarse a la vez. 

El PRO marca distancia de Adorni en Diputados y el Senado

Hace 44 minutos