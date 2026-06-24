Un sistema de baja presión impactará sobre Buenos Aires y la región central del país con lluvias, vientos sostenidos y un marcado descenso de temperatura que podría extenderse durante varios días.

Con la llegada de la ciclogénesis al AMBA se esperan tormentas, vientos fuertes y fuerte descenso de la temperatura.

Una ciclogénesis avanzará sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la zona central del país con tormentas, lluvias persistentes y fuertes vientos. El fenómeno se desarrollará durante el fin de semana y dará paso a una nueva irrupción de aire polar que provocará temperaturas muy bajas en los días posteriores.

Según detalló Infobae, y de acuerdo a la opinión de especialistas, el evento estará asociado a la formación e intensificación de un centro de baja presión, una situación que suele generar inestabilidad atmosférica cuando interactúan masas de aire frío y húmedo. En este caso, la combinación favorecerá precipitaciones abundantes y ráfagas que podrían afectar distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los pronósticos, el domingo comenzará con cielo mayormente cubierto, vientos en aumento y lluvias de intensidad leve a moderada desde el mediodía. Algunos modelos prevén acumulados superiores a los 15 milímetros, mientras que las ráfagas provenientes del sudeste podrían elevar el nivel del Río de la Plata y aumentar el riesgo de sudestadas.

Las precipitaciones podrían mantenerse de forma aislada durante el lunes, aunque con una intensidad menor a medida que el sistema de baja presión se aleje de la región. Sin embargo, la principal preocupación pasará por el avance de una nueva masa de aire polar que volverá a desplomar las temperaturas en buena parte del país.

Según las previsiones del SMN, las mínimas podrían ubicarse entre -1° y -2° en sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El escenario favorecerá heladas generalizadas en amplias zonas de la región pampeana y Cuyo, además de consolidar uno de los períodos más fríos del año.

Qué es la ciclogénesis y por qué puede generar fenómenos intensos

La ciclogénesis es el proceso por el cual se forma o profundiza un sistema de baja presión en la atmósfera. Aunque se trata de un fenómeno frecuente en latitudes medias como las de Argentina, determinadas configuraciones pueden potenciar tormentas, vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura.

El SMN distingue entre la ciclogénesis clásica y la explosiva. Mientras la primera presenta una evolución más gradual, la segunda se desarrolla con mayor rapidez y suele provocar vientos más intensos y cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. En ambos casos, el fenómeno puede generar lluvias persistentes durante varias horas y ráfagas capaces de afectar la circulación, tanto zonas urbanas como rurales.

¿Qué es la ciclogénesis? Fuente: SMN y OMM C5N

Las precipitaciones constantes pueden derivar en anegamientos y complicaciones para el transporte, mientras que las ráfagas incrementan el riesgo de caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico y una mayor crecida de ríos y cursos de agua.