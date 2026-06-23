Tras el choque de un colectivo contra una garita que dejó una mujer muerta y seis heridos, el padre de un joven de 18 años internado en grave estado reclamó justicia y apuntó contra los responsables del sistema de transporte.

El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata: "Mi hijo está muy mal"

La conmoción por la tragedia ocurrida frente a la Bristol de Mar del Plata sumó este martes el desgarrador testimonio del padre de uno de los jóvenes que permanece internado en grave estado tras ser atropellado por un colectivo que se incrustó contra una parada de pasajeros.

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"Mi hijo está muy mal. Ayúdenme a encontrar a los responsables. No nos dejen solos. Intendentes, diputados, el dueño de la línea de colectivo, quien sea, alguien tiene que pagar y lo van a pagar con creces porque esto es injusto", expresó el hombre, visiblemente conmocionado por la situación que atraviesa su familia.

El accidente ocurrió cerca de las 19 del lunes, cuando un colectivo de la línea 532, modelo 2015 , perdió el control y embistió a las personas que aguardaban en una garita ubicada frente al skate park, en la zona de la Rambla marplatense. Como consecuencia del impacto, una joven de 18 años murió en el lugar y otras seis personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.

Entre los internados hay tres pacientes con traumatismo craneoencefálico. Uno de ellos es el hijo del hombre que habló públicamente para reclamar justicia. "Todo un futuro por delante y una línea de colectivo seguramente que no estaba en condiciones le caga el futuro. No lo voy a permitir e iré hasta las últimas consecuencias. No voy a parar" , afirmó.

Mientras la investigación judicial avanza para determinar las causas del siniestro, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre las condiciones en las que circulaba la unidad involucrada.

"Esto es todo corrupción, todo lo que tiene que ver con nuestro bendito país", sostuvo el padre del joven herido, quien pidió que se investiguen todas las responsabilidades detrás de la tragedia.

El chofer del colectivo permanece detenido y se espera que preste declaración este martes al mediodía. Paralelamente, los investigadores aguardan los resultados de las pericias mecánicas para establecer si el vehículo presentaba fallas y si contaba con todas las verificaciones obligatorias para circular.

En ese contexto, también volvió a quedar bajo la lupa una ordenanza municipal que habilitó la circulación de colectivos con más de diez años de antigüedad, una restricción que anteriormente estaba vigente en la ciudad.

La autopsia de la joven fallecida está prevista para las 14, mientras continúa la preocupación por la evolución de los heridos que permanecen internados. La investigación buscará determinar si la tragedia fue consecuencia de una falla mecánica, un error humano o una combinación de ambos factores.