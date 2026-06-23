23 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata

Tras el choque de un colectivo contra una garita que dejó una mujer muerta y seis heridos, el padre de un joven de 18 años internado en grave estado reclamó justicia y apuntó contra los responsables del sistema de transporte.

Por
El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata: Mi hijo está muy mal
El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata: "Mi hijo está muy mal"

La conmoción por la tragedia ocurrida frente a la Bristol de Mar del Plata sumó este martes el desgarrador testimonio del padre de uno de los jóvenes que permanece internado en grave estado tras ser atropellado por un colectivo que se incrustó contra una parada de pasajeros.

Una mujer murió tras el accidente.
Te puede interesar:

Tragedia en el skatepark de Mar del Plata: a la espera de las pericias al colectivo, declara el chofer del colectivo

"Mi hijo está muy mal. Ayúdenme a encontrar a los responsables. No nos dejen solos. Intendentes, diputados, el dueño de la línea de colectivo, quien sea, alguien tiene que pagar y lo van a pagar con creces porque esto es injusto", expresó el hombre, visiblemente conmocionado por la situación que atraviesa su familia.

El accidente ocurrió cerca de las 19 del lunes, cuando un colectivo de la línea 532, modelo 2015, perdió el control y embistió a las personas que aguardaban en una garita ubicada frente al skate park, en la zona de la Rambla marplatense. Como consecuencia del impacto, una joven de 18 años murió en el lugar y otras seis personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.

Entre los internados hay tres pacientes con traumatismo craneoencefálico. Uno de ellos es el hijo del hombre que habló públicamente para reclamar justicia. "Todo un futuro por delante y una línea de colectivo seguramente que no estaba en condiciones le caga el futuro. No lo voy a permitir e iré hasta las últimas consecuencias. No voy a parar", afirmó.

Reclamos por el estado de los colectivos en Mar del Plata

Mientras la investigación judicial avanza para determinar las causas del siniestro, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre las condiciones en las que circulaba la unidad involucrada.

"Esto es todo corrupción, todo lo que tiene que ver con nuestro bendito país", sostuvo el padre del joven herido, quien pidió que se investiguen todas las responsabilidades detrás de la tragedia.

El chofer del colectivo permanece detenido y se espera que preste declaración este martes al mediodía. Paralelamente, los investigadores aguardan los resultados de las pericias mecánicas para establecer si el vehículo presentaba fallas y si contaba con todas las verificaciones obligatorias para circular.

En ese contexto, también volvió a quedar bajo la lupa una ordenanza municipal que habilitó la circulación de colectivos con más de diez años de antigüedad, una restricción que anteriormente estaba vigente en la ciudad.

La autopsia de la joven fallecida está prevista para las 14, mientras continúa la preocupación por la evolución de los heridos que permanecen internados. La investigación buscará determinar si la tragedia fue consecuencia de una falla mecánica, un error humano o una combinación de ambos factores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este señor artesano se volvió viral por sus increíbles tazas de Toy Story. 

Es español, mostró las tazas especiales que hace de Toy Story y se volvió viral

play

El desabastecimiento de GNC golpea al AMBA: largas filas, cupos y reclamos por la falta de previsión del Gobierno

Varias provincias se encuentran bajo alerta por frío extremo. 

Ola polar en Argentina: rige una alerta por frío, viento zonda y temperaturas bajo cero

Messi cumple 39 años este miércoles.

Tras la fake news, Jorge Messi fue dado de alta y llevó tranquilidad a la Selección argentina

Es feriado el jueves 25 de junio en esta localidad. 

Confirman que será feriado el jueves 25 de junio en 2026: a qué se debe

El ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista.

Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas en Mar del Plata: hay una mujer fallecida

Rating Cero

Falleció un actor muy reconocido.

Tristeza en el cine y la televisión por la repentina muerte de un actor de The Who

Todo mal entre Flor Peña y Nico Occhiato.

La drástica decisión de Flor Peña contra Nico Occhiato y Luzu TV: Ángel de Brito lo confirmó

¿Cómo fue la impactante transformación física de Jason Momoa que sorprendió a sus seguidores?.

Más músculos: como fue la impactante transformación de Jason Momoa

A estas diferencias personales también se sumaron distintas especulaciones surgidas en las redes sociales desde el inicio del noviazgo. 

Se filtró la verdadera razón de la separación entre Daniela Celis y Nick Sícaro

Juan Gil Navarro está de novio con Rosario Páscolo, una joven de 27 años. 

Juan Gil Navarro sorprendió al revelar qué lo sedujo de su novia 25 años menor

Barili propuso un homenaje colectivo para el cumpleaños n°39 de Mesi. 

La insólita propuesta de Rodolfo Barili para el cumpleaños de Messi: "Vamos todos a..."

últimas noticias

Una mujer murió tras el accidente.

Tragedia en el skatepark de Mar del Plata: a la espera de las pericias al colectivo, declara el chofer del colectivo

Hace 17 minutos
Este señor artesano se volvió viral por sus increíbles tazas de Toy Story. 

Es español, mostró las tazas especiales que hace de Toy Story y se volvió viral

Hace 20 minutos
El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata: Mi hijo está muy mal

El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata

Hace 21 minutos
Falleció un actor muy reconocido.

Tristeza en el cine y la televisión por la repentina muerte de un actor de The Who

Hace 22 minutos
Todo mal entre Flor Peña y Nico Occhiato.

La drástica decisión de Flor Peña contra Nico Occhiato y Luzu TV: Ángel de Brito lo confirmó

Hace 44 minutos