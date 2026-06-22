Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas en Mar del Plata: hay una mujer fallecida El trágico episodio ocurrió en la zona del skatepark céntrico, a metros del Hotel Provincial. Una unidad de la línea 532 sufrió un desperfecto mecánico e impactó contra los pasajeros que esperaban en la parada. Hay ocho personas heridas, una de ellas de gravedad. Por Agregar C5N en









El ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista.

Un colectivo de la línea 532 embistió este lunes a un grupo de peatones y causó la muerte de una mujer en el centro de Mar del Plata. El vehículo perdió el control en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, a la altura del skatepark, debido a un presunto desperfecto mecánico en la dirección o en el sistema de frenos.

Como consecuencia del impacto, ocho personas sufrieron heridas de diversa consideración y recibieron un traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Entre los afectados se encuentra un menor de edad y un adulto que permanece internado en estado crítico.

El siniestro ocurrió pasadas las 19 cuando el ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista. El rodado arrolló de forma directa a los usuarios del transporte público que aguardaban la llegada de otras unidades debajo de la garita de la parada.

Debido al choque, varias víctimas quedaron atrapadas debajo de la estructura. Equipos de rescate de Bomberos y Defensa Civil coordinaron tareas intensas en el lugar con el fin de liberar a los heridos y brindarles asistencia médica inmediata.

Un bondi se llevó puesta la garita de colectivos de peatonal y la costa, Mar del Plata. pic.twitter.com/RWsyQrn7jz — Daniel Juarez (@_DanielJuarez_) June 22, 2026 El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, asumió la causa tras la notificación de los efectivos de la subcomisaría Casino. El funcionario judicial ordenó de inmediato las primeras pericias científicas para esclarecer los motivos exactos que desencadenaron la tragedia.