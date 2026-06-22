22 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas en Mar del Plata: hay una mujer fallecida

El trágico episodio ocurrió en la zona del skatepark céntrico, a metros del Hotel Provincial. Una unidad de la línea 532 sufrió un desperfecto mecánico e impactó contra los pasajeros que esperaban en la parada. Hay ocho personas heridas, una de ellas de gravedad.

Por
El ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista.

El ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista.

Un colectivo de la línea 532 embistió este lunes a un grupo de peatones y causó la muerte de una mujer en el centro de Mar del Plata. El vehículo perdió el control en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, a la altura del skatepark, debido a un presunto desperfecto mecánico en la dirección o en el sistema de frenos.

Confiar en los chatbots puede ser una apuesta arriesgada.
Te puede interesar:

Advierten que la mitad de las respuestas médicas que arrojan los chats de IA son imprecisas

Como consecuencia del impacto, ocho personas sufrieron heridas de diversa consideración y recibieron un traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Entre los afectados se encuentra un menor de edad y un adulto que permanece internado en estado crítico.

El siniestro ocurrió pasadas las 19 cuando el ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista. El rodado arrolló de forma directa a los usuarios del transporte público que aguardaban la llegada de otras unidades debajo de la garita de la parada.

Debido al choque, varias víctimas quedaron atrapadas debajo de la estructura. Equipos de rescate de Bomberos y Defensa Civil coordinaron tareas intensas en el lugar con el fin de liberar a los heridos y brindarles asistencia médica inmediata.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, asumió la causa tras la notificación de los efectivos de la subcomisaría Casino. El funcionario judicial ordenó de inmediato las primeras pericias científicas para esclarecer los motivos exactos que desencadenaron la tragedia.

El operativo de emergencia implicó un amplio despliegue en el área del macrocentro marplatense. En la zona trabajaron de forma conjunta ambulancias del SAME, agentes de Tránsito Municipal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

Las autoridades dispusieron la interrupción total del paso vehicular en el sentido que conduce hacia el sector de La Perla. Personal de la Policía Científica mantiene las tareas de rigor sobre el asfalto para determinar las fallas del colectivo.

Noticias relacionadas

Los bomberos lograron sofocar el fuego por completo.

Se olvidaron el asado en la parrilla durante el partido de Argentina y se les prendió fuego la casa

Dato clave para la VTV.

Estos son los conductores que no deberán pagar la VTV en julio 2026

Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires el tramo final de junio 2026.

Últimos días de junio 2026: así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires

Lo motochorros se llevaron el celular de la mujer y el auto.

Violento robo de motochorros en Mar del Plata: "Llevate todo"

La joven argentina que se hizo viral porque dice parecerse a Antonela Roccuzzo.

Asegura que se parece a Antonela Roccuzzo, subió un video para comprobarlo y se volvió viral

play

Denuncian al director de un colegio inglés de Quilmes por agredir a una moza en un reconocido bar porteño

Rating Cero

Juan Gil Navarro está de novio con Rosario Páscolo, una joven de 27 años. 

Juan Gil Navarro sorprendió al revelar qué lo sedujo de su novia 25 años menor

Barili propuso un homenaje colectivo para el cumpleaños n°39 de Mesi. 

La insólita propuesta de Rodolfo Barili para el cumpleaños de Messi: "Vamos todos a..."

Occhiato para Messi.

El mensaje de Nico Occhiato dedicado a Messi tras el escándalo con Luzu TV

Piñón fijo y su hija Solcito.

Fin del misterio: la hija de Piñón Fijo reveló la cara detrás del maquillaje en un posteo por el Día del Padre

El festejo de Antonela Roccuzzo.

El video del emocionante festejo de Antonela y sus hijos al gol de Messi ante Austria

La artista e integrante de la casa vivió un momento emotivo al participar —en vivo— de un homenaje a uno de sus seres más queridos.

El dolor de Andrea del Boca por la muerte de un familiar: "Lo extraño cada día"

últimas noticias

El riesgo país cayó un 1,9% este lunes.

El riesgo país cayó a 421 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018

Hace 16 minutos
Juan Gil Navarro está de novio con Rosario Páscolo, una joven de 27 años. 

Juan Gil Navarro sorprendió al revelar qué lo sedujo de su novia 25 años menor

Hace 2 horas
play

Aseguran que es falso el contrato que presentó Espert para justificar los u$s200.000 de Fred Machado

Hace 2 horas
El ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista.

Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas en Mar del Plata: hay una mujer fallecida

Hace 2 horas
Adrián Ravier y Javier Milei

Javier Milei presentará en sociedad a Adrián Ravier en la Fundación Faro

Hace 2 horas