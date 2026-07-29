29 de julio de 2026 Inicio
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Un terreno difícil y con neblina: revelan nuevos datos sobre el vuelo del helicóptero que cayó en San Juan

El helicóptero trasladaba a funcionarios provinciales y nacionales que participaban de una capacitación sobre incendios forestales. El Gobierno decretó tres días de duelo. El intendente de Valle Fértil habló con C5N y dio detalles de lo ocurrido.

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Murieron 7 funcionarios en la tragedia. 

El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, habló con C5N y dio detalles de la tragedia ocurrida este miércoles en San Juan cuando un helicóptero se estrelló mientras participaba de una jornada del Plan Nacional de Manejo del Fuego. La nave pertenecía a una empresa privada que estaba contratada para esa actividad.

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En diálogo con C5N, el funcionario relató cómo se enteró del accidente del helicóptero que trasladaba a funcionarios provinciales y nacionales hacia Valle Fértil, donde se desarrollaba una capacitación sobre incendios forestales. "Minutos después de las 9:30 me comunicaron del siniestro, justo cuando esperaba el inicio de la jornada", señaló.

Riveros explicó que el contacto con la aeronave se perdió de manera repentina y que el operativo de búsqueda culminó con el hallazgo de los restos en la zona de Caballo Anca, un terreno hostil ubicado a unos 20 kilómetros de la Ruta 150. Asimismo, el intendente mencionó que las condiciones climáticas podrían haber influido: "En San Agustín estaba nublado, en Ischigualasto soleado, pero en el valle de Huaco había neblina. Esa puede ser una de las causas, aunque habrá que esperar la investigación".

Por otro lado, el jefe comunal confirmó que los cuerpos serán levantados con autorización judicial y que la zona solo es accesible a pie, tras caminar entre 4 y 5 kilómetros. Además, informó que el parque provincial quedó cerrado y que trabajan en el lugar la Policía de San Juan, Defensa Civil y Bomberos, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad de San Juan.

Por último, Riveros transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el municipio se puso a disposición de la gobernación "sin entorpecer las tareas de las autoridades competentes"”. El vicegobernador Fabián Martín encabeza el comité de crisis en la capital provincial, mientras que se decretaron tres días de duelo en San Juan.

Tragedia en San Juan: quiénes eran las siete personas que murieron

Un total de siete personas murieron después de la caída de un helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan, que se produjo mientras sus ocupantes participaban de una capacitación para el manejo de incendios forestales. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona y buscan determinar el motivo del siniestro.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, lamentó el hecho y confirmó las identidades de las víctimas fatales. "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos", expresó.

"Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta", agregó en la red social X.

El helicóptero perdió contacto mientras participaba de una capacitación para el manejo de incendios forestales. Tras un amplio operativo de búsqueda, las investigaciones confirmaron que cayó mientras desarrollaban estas actividades. La nave pertenecía a una empresa privada que estaba contratada para capacitar durante una jornada del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

En la capacitación participaron alrededor de 50 personas, entre ellos Bomberos de la Policía de San Juan, integrantes de cuerpos de Bomberos Voluntarios, personal de la Dirección de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente.

El despliegue correspondiente fue realizado de inmediato por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, que activó recursos provinciales y nacionales para localizar la nave y asistir a sus ocupantes.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, personal especializado y equipos de rescate, que trabajan de manera coordinada para llegar al lugar del impacto. Las tareas se desarrollaron en un escenario sumamente complicado, ya que el campo Caballo Anca comprende unas 64.000 hectáreas de terreno fiscal entre los departamentos Jáchal y Valle Fértil.

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