Esto le pasa al cuerpo si comés la parte blanca de la naranja: por qué es importante saberlo

Consumir la capa interna de este cítrico aporta nutrientes esenciales, antioxidantes y fibra que favorecen la digestión y la salud cardiovascular.

Por
Qué le pasa al cuerpo si consumo el albedo de la naranja.

Pixabay
  • La parte blanca de la naranja, llamada albedo, suele desecharse por su sabor amargo, pero contiene nutrientes valiosos.
  • Es fuente de fibra soluble e insoluble, que ayuda a mejorar la salud digestiva y la microbiota intestinal.
  • Los flavonoides presentes en el albedo superan en concentración a los de la pulpa y protegen el corazón.
  • Consumir esta sección de la fruta contribuye a reducir colesterol malo, picos de glucemia y procesos inflamatorios.

La naranja es una fruta muy consumida gracias a su sabor cítrico y su versatilidad en la cocina, presente en postres como bizcochos o en platos salados como pollo a la naranja. Más allá de su pulpa, el albedo, la capa blanca que se ubica entre la piel y la pulpa, suele ser descartado por su amargor, aunque contiene numerosos nutrientes beneficiosos para la salud que complementan los de la fruta. Su inclusión en la dieta aporta una forma natural de mejorar la alimentación diaria sin necesidad de suplementos.

El médico divulgador Manuel Viso destaca que el albedo contiene fibra soluble e insoluble, que favorece la digestión y ejerce un efecto prebiótico, ayudando a la microbiota intestinal. Además, aporta flavonoides y antioxidantes que protegen el corazón y contribuyen a reducir el colesterol LDL, mientras que sus compuestos antiinflamatorios ayudan al buen funcionamiento del sistema circulatorio. Su contenido de flavonoides puede superar hasta 20 veces al de la pulpa, lo que convierte esta parte de la naranja en un verdadero aliado nutricional.

Por su parte, la Fundación Española de Nutrición (FEN) resalta que la naranja aporta carotenoides como luteína y zeaxantina, beneficiosos para la salud ocular, y ácido cítrico, que favorece la absorción de calcio y ayuda a eliminar toxinas como el ácido úrico.

Además, se recuerda que consumir la fruta completa, incluyendo la parte blanca, garantiza un mayor aporte de fibra y vitaminas frente al zumo, que carece de estos nutrientes. Su uso en recetas creativas también permite aprovechar toda la fruta, sumando sabor y valor nutritivo sin generar desperdicio.

Licuado de Naranja
Vitamina C y salud general: incluir la capa blanca potencia la absorción de nutrientes esenciales y refuerza las defensas del organismo.

Qué le pasa al cuerpo si comés la parte blanca de la naranja

nARANJAS
Consumir el albedo aporta antioxidantes que protegen el corazón y regulan el colesterol.

El albedo actúa como un complemento nutricional natural, aportando beneficios digestivos y cardiovasculares. Su fibra prebiótica favorece la microbiota intestinal, mientras que los flavonoides ayudan a prevenir daños oxidativos en células y tejidos. Integrar esta parte de la naranja en la alimentación permite aprovechar al máximo sus propiedades y mejorar la absorción de nutrientes esenciales. Además, el albedo puede incorporarse a la cocina de manera creativa, por ejemplo, rallado en ensaladas, agregado a bizcochos o purés, o incluso caramelizado como guarnición en postres, lo que permite disfrutar de su sabor ligeramente amargo mientras se conservan sus beneficios para la salud, tal como lo demostró Ferrán Adrià en 2007 en su plato con puré de albedo.

