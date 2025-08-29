Se retrasa Santa Rosa y la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y la tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un informe donde analizaron el arribo de las lluvias y viento afectarán el centro y norte del país entre el 30 de agosto y el 1° de septiembre. Este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa acompañada por un fenómeno de ciclogénesis que afectará el centro, norte y litoral de la Argentina.
Según comunicaron del SMN "el desarrollo de un sistema de baja presión sobre la franja central del país dará lugar a un período de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas persistentes".
Esto afectará las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, AMBA y el este de San Juan y de La Rioja.
Tormenta de Santa Rosa: cuándo comienzan las lluvias
Según el SMN las precipitaciones comenzarán durante la noche del viernes 29 de agosto en el sur y oeste de Mendoza. Durante la jornada del sábado 30 estas se "extenderán al resto de esa provincia, San Luis, San Juan, La Rioja, el sur de Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el norte y oeste de Buenos Aires".
Sin embargo, el domingo 31 será el día donde las precipitaciones llegarán a gran parte de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires. El lunes 1° las zonas más afectadas en el este de Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires (incluido el AMBA), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.
En esta línea añadieron que "se esperan valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 20 y los 120 milímetros, aunque en algunos sectores podrán registrarse lluvias más abundantes, entre 120 y 150 milímetros, e incluso superiores".
Aunque también la formación de este sistema de "baja presión también estará acompañada por un incremento en la intensidad del viento del sudeste y del sur".