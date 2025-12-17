Un intendente echó a un comisario por hacer un control de alcoholemia en una jineteada: "Los gauchos no toman gaseosa" Ricardo Moccero, jefe comunal de Coronel Suárez, pidió que separen de su puesto a un teniente y se mostró en contra de las medidas de "alcohol cero" en casos como estos. "La autoridad del distrito soy yo, le guste a quien le guste", remarcó. Por + Seguir en







La doma fue en Coronel Suárez.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, pidió que separen de su puesto a un teniente por haber organizado un control de alcoholemia después de una jineteada, ya que destacó que “los gauchos no toman gaseosa”.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en base a las declaraciones a medios locales, el funcionario ratificó su decisión y se mostró en contra de las medidas de "alcohol cero" en este caso.

"Ni bien me enteré del hecho que sucedió en la jineteada, vi que había algo raro, que no podía ser. El comisario me dijo que él no había organizado ningún operativo, que era ridículo que se hiciera a las 7 de la tarde, cuando se resolvió que los operativos son a las 3 y media de la madrugada", sostuvo el intendente respecto a la detención de los vehículos que se realizó para corroborar el nivel de alcohol en sangre.

En esa línea, Moccero apuntó: "Esto depende siempre de la comisaría del pueblo San José, a cargo del teniente Martín Guevara; me parecía más raro todavía y por más que haya estado de licencia, la autoridad tiene que dar instrucciones precisas".

ricardo moccero intendente coronel suarez "Si la instrucción precisa fue de que hagan una jornada, un operativo de alcoholemia a la salida de una doma, los gauchos obviamente que no van a tomar Coca-Cola, ni jugo de naranja, entonces con una copita de vino ya les da. Y además el atropello que hicieron, parar a todos, gente grande, calor, tierra. Por eso también van a tener causa, alteraron el operativo, había una mujer de 80 años, otra de 88 en un auto, y la tuvieron una hora y media ahí parada, bueno, una barbaridad lo que hicieron”, agregó el jefe comunal.