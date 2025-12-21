Choque y vuelco en Flores: manejó 5 cuadras en contramano y dejó seis heridos trasladados

Los testigos aseguran que el conductor estaba en estado de ebriedad e impactó contra un auto en las intercepciones de Avenida Alberdi y Lafuente. Entre los heridos hay un nene de 11 años.

El conductor impactó contra un vehículo en el que iban una familia con un menor de edad

Un impresionante choque y vuelco se dio durante las primeras horas de este domingo en el barrio porteño de Flores por el cual seis personas resultaron heridas . Entre las personas afectadas hay un nene de 11 años.

El fuerte impacto se dio en la intercepción de la Avenida Alberdi y Lafuente cuando un hombre, arriba de su Citroën Elysee Lounge gris, circuló durante cinco cuadras en contramano y chocó violentamente contra una Chevrolet Tracker, en el que viajaban una familia .

Como consecuencia de la coalición, el auto terminó volcado sobre el asfalto , mientras que la camioneta quedó sobre la calzada , lo que terminó generando una interrupción temporal del tránsito. Si bien todos los involucrados lograron salir de los vehículos todos los ocupantes fueron atendidos en el lugar mientras que el conductor del Chevrolet tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Piñero por politraumatismos .

“De acuerdo a lo que narran los testigos, el conductor que produjo el impacto estaba presuntamente en estado de ebriedad. Algunos decían que no se podía mantener en pie ”, relató el periodista de C5N, Claudio Cardoso.

Impresionante choque en Flores: se investigan las causas

De acuerdo las primeras imágenes que trascendieron, se muestran importantes daños materiales, especialmente en el frente del Citroën, con el paragolpes desprendido y el motor expuesto, mientras que la Chevrolet quedó volcada sobre uno de sus laterales.

En el lugar debieron trabajar los bomberos para asegurar la zona y descartar riesgos de incendio o derrames de combustible.

Por el momento, comenzaron las tareas de investigación del hecho para lograr determinar cuáles fueron las causas del impacto. El conductor fue sometido a los test de alcoholemia o algún tipo de estupefacientes.