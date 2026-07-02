2 de julio de 2026 Inicio
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Qué pasa si te toca trabajar el feriado del 10 de julio en 2026: ¿se paga doble?

El próximo fin de semana largo del mes viene con descanso extendido por 4 días: cómo trata el mercado laboral la jornada del 10.

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Qué pasa si te toca trabajar el feriado del 10 de julio. 

Qué pasa si te toca trabajar el feriado del 10 de julio. 

  • El viernes 10 de julio de 2026 no será feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos.
  • Quienes trabajen ese día cobrarán su salario habitual y no tendrán derecho al pago doble.
  • El jueves 9 de julio sí será feriado nacional por el Día de la Independencia y se abonará con las condiciones previstas por la ley.
  • El calendario de 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas no laborables con fines turísticos.

Con la llegada de julio, muchas personas comenzaron a revisar el calendario para saber cómo quedará conformado uno de los fines de semana largos más esperados del año. La principal duda gira en torno al viernes 10 de julio de 2026, una fecha que se ubica inmediatamente después del Día de la Independencia y que permitirá extender el descanso para una parte de los trabajadores.

¿Cuál es el día no laborable que se pega a un feriado y genera un fin de semana largo en julio 2026?
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Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambas jornadas. Mientras que el jueves 9 de julio es un feriado nacional inamovible, el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, una categoría que tiene reglas distintas en materia laboral.

Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 10 de julio en 2026

El viernes 10 de julio no se abonará como un feriado nacional. Al tratarse de un día no laborable con fines turísticos, la decisión de otorgar o no la jornada de descanso queda en manos de cada empleador del sector privado. Por ese motivo, quienes deban concurrir a trabajar ese día cobrarán su sueldo de manera habitual, sin el adicional que corresponde a los feriados nacionales.

La situación es diferente para el jueves 9 de julio. Al ser un feriado nacional por el Día de la Independencia, los trabajadores que presten tareas durante esa jornada deberán percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada común, tal como establece la legislación laboral vigente.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio de 2026.
  • Lunes 7 de diciembre de 2026.

La combinación del feriado nacional del 9 de julio con el día no laborable del 10 permitirá que muchas personas disfruten de un fin de semana largo de cuatro días. No obstante, el alcance de ese beneficio dependerá de la actividad laboral de cada trabajador y de la decisión adoptada por su empleador respecto de la jornada del viernes.

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