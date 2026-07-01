Cuál es el día no laborable que se pega a un feriado y genera un fin de semana largo en julio 2026 El gobierno nacional confirmó el calendario oficial de días no laborables con fines turísticos: qué día cae el descanso que se une al feriado del 9, Día de la Independencia. Por Agregar C5N en









¿Cuál es el día no laborable que se pega a un feriado y genera un fin de semana largo en julio 2026? Pexels

El viernes 10 de julio de 2026 fue declarado día no laborable con fines turísticos por la Jefatura de Gabinete. La fecha se suma al feriado del jueves 9 de julio y genera un fin de semana largo de cuatro días para quienes no deban trabajar. Los días no laborables no tienen el mismo alcance que un feriado nacional, ya que su aplicación depende de cada empleador. El calendario 2026 también incluye feriados inamovibles, trasladables y otros dos días no laborables con fines turísticos. La Jefatura de Gabinete oficializó el calendario de días no laborables con fines turísticos para 2026 y confirmó que el viernes 10 de julio será una de las jornadas destinadas a extender los descansos durante el año. La medida permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días junto al feriado del jueves 9 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia.

Mientras algunos tutores aseguran no conciliar el sueño sin la calidez de su mascota al lado, otros temen que esta práctica altere la calidad del descanso o suponga un riesgo para la salud. Pexels La decisión fue publicada mediante la Resolución 164/2025, en el marco de la Ley 27.399, que autoriza al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres días no laborables con fines turísticos por año. El objetivo es fomentar el turismo interno y distribuir el movimiento de viajeros en distintos momentos del calendario.

Qué día no laborable genera un fin de semana largo con el feriado de julio 2026 El día no laborable será el viernes 10 de julio de 2026, por lo que quienes no deban prestar tareas podrán disfrutar de un descanso que irá desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

A diferencia de un feriado nacional, los días no laborables no obligan a suspender la actividad. En el sector privado, cada empleador define si se trabaja normalmente o si se otorga la jornada libre, mientras que en la administración pública suele aplicarse el asueto. Además del viernes 10 de julio, el Gobierno fijó como días no laborables con fines turísticos el lunes 23 de marzo y el lunes 7 de diciembre, que también permitirán extender fines de semana durante 2026.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario nacional para 2026 contempla feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos, definidos para favorecer la actividad turística sin modificar el régimen previsto por la Ley 27.399.

Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos Los tres días no laborables definidos para 2026 son: Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.