Así sigue: cuáles son los feriados y fines de semana largo que quedan en 2026 con julio incluido El calendario oficial de feriados confirma que julio contará con un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos, una combinación que permitirá disfrutar de un fin de semana largo para buena parte de los argentinos. Por Agregar C5N en









Calendario confirmado.

El jueves 9 de julio será feriado nacional por el Día de la Independencia.

El viernes 10 de julio será día no laborable con fines turísticos.

La combinación con el sábado 11 y domingo 12 dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días.

En el segundo semestre también habrá fines de semana largos en agosto, octubre, noviembre y diciembre. Julio de 2026 ofrecerá uno de los descansos más esperados del calendario gracias al feriado nacional por el Día de la Independencia. El jueves 9 de julio será una jornada de descanso obligatorio en todo el país, fecha en la que se recuerda la declaración de la Independencia argentina con distintos actos y celebraciones oficiales.

Además, el Gobierno estableció el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, una medida orientada a incentivar los viajes dentro del país y favorecer la actividad económica en los principales destinos turísticos. La decisión permitirá que muchos trabajadores puedan extender su descanso durante esa semana.

De esta manera, el jueves 9 y el viernes 10 de julio se combinarán con el sábado 11 y el domingo 12, conformando un fin de semana largo de cuatro días. Este receso se perfila como una de las principales oportunidades del año para realizar escapadas, descansar o participar de las actividades organizadas durante las celebraciones patrias.

Cómo quedan los feriados y fines de semana largos en 2026 Tras el fin de semana largo de julio, el calendario argentino de 2026 seguirá ofreciendo varias oportunidades para el descanso y el turismo durante el segundo semestre. El lunes 17 de agosto se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, dando lugar a un nuevo fin de semana extendido para trabajadores y estudiantes.

En los últimos meses del año también habrá varios feriados destacados. El lunes 12 de octubre se celebrará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mientras que el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23 de noviembre, generando otro fin de semana largo.

Por último, diciembre incluirá un puente turístico el lunes 7, previo al feriado inamovible del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El calendario de 2026 concluirá con el feriado de Navidad, que caerá el viernes 25 de diciembre, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de un fin de semana extendido. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles en 2026 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables en 2026 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos 10 de julio: viernes puente posterior al Día de la Independencia.

viernes puente posterior al Día de la Independencia. 7 de diciembre: lunes puente previo al feriado por la Inmaculada Concepción de María.