Tiroteo de película entre delincuentes y policías en Lanús: dos heridos

Los patrulleros llegaron de inmediato y rodearon el edificio. Los ladrones intentaron escapar por los techos y comenzaron a disparar para cubrir la fuga. Uno de ellos, identificado como José Vallejos, de 33 años, resultó herido en la pierna izquierda y la espalda. Se encuentra internado bajo custodia en el Hospital Evita.

"Hubo fácil 20 disparos, o más. Yo estaba en casa y salí porque escuché la sirena. Me asomé y estaba toda la gente mirando para la esquina. En eso corre un policía avisando que todos se metan adentro y ahí empiezan los tiros. Yo me metí adentro de mi casa y me encerré. Fue un rato largo", contó una vecina a C5N.

En total, tres de los ladrones fueron detenidos y uno se encuentra prófugo. "En algún lugar debe haber estado escondido, porque en el pulmón de la manzana hay muchos lugares abandonados. Sé que habían querido entrar en la casa de un vecino. Le forzaron la ventana, pero como tiene un perro grande, no pudieron", agregó la mujer.

En el hecho también resultó herido el sargento Cristian Carrizo, quien cayó al piso desde unos tres metros y medio luego de que cedió el techo al que había subido para buscar a los delincuentes. Presentaba dolores en la espalda y la cadera, pero se encuentra fuera de peligro. Interviene la fiscalía en turno del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.