Tiros y caos en Moreno: falsos policías entraron a una financiera y robaron maletines con plata

Un grupo de ladrones ingresaron disfrazados por personal de la PSA y en la recepción del complejo, manifestaron contar con una orden de allanamiento. Tras el robo, frenaron a un automovilista que circulaba por la zona y escaparon en dicho vehículo.

Por

Los delincuentes escaparon arriba de un auto que le robaron en la puerta del lugar

Un grupo de delincuentes, disfrazados de policías, ingresaron a una financiera y se robaron maletines con plata en Moreno. Por el hecho, se registraron tiros cuando los asaltantes huyeron.

Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de la sobrina de Sotacuro negó su participación en el hecho

El violento hecho se dio durante el mediodía de este lunes, en el polo empresarial, ubicado en la colectora del kilómetro 41 del acceso oeste Francisco Álvarez, un edificio donde hay 12 locales comerciales en planta baja, 116 oficinas y más de 200 cocheras privadas.

Según se detalló, al menos cuatro delincuentes, disfrazados con uniformes policiales y haciéndose pasar por efectivos de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) llegaron con una camioneta blanca con inscripciones policiales, ingresaron al complejo con una supuesta orden de allanamiento y comenzaron a violentar las oficinas.

“El hombre de seguridad abrió la puerta magnética y, cuando pasaron, empezaron a patear puertas y arrancarlas. Robaron teléfonos y plata”, contó una de las personas que estaba en el lugar.

El botín fue guardado en cinco maletines y al intentar huir, los ladrones tuvieron un enfrentamiento con el personal de seguridad el complejo y se escucharon al menos dos disparos. “Cuando estaban saliendo, no le abrían la puerta y tiraron el primer tiro. Uno de los empleados los empezó a correr y les revoleó algo al auto para frenarlos, y ahí dispararon por segunda vez”, contó el mismo testigo, según detalló TN.

robo moreno

Una vez fuera de la financiera, en la calle, interceptaron un vehículo negro que pasaba por el lugar, obligando al conductor a descender del mismo y se subieron en él para escapar con sentido a Capital Federal.

Robo en una financiera de Morena: buscan intensamente a los delincuentes

Tras el violento asalto en la financiera, del cual aún no se precisó de cuánto es el botín robado, la Policía busca intensamente a los delincuentes que ingresaron vestidos de policías.

Los asaltantes lograron escapar en un auto negro que robaron en la puerta, ya que la camioneta no les arrancó. Pese a la violencia del episodio, no se registraron heridos.

En el lugar quedó un bolso con dinero que se les habría caído a los asaltantes antes de la huida. Las autoridades continúan con las tareas de identificación y búsqueda de los implicados.

