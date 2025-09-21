21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Violento robo en Castelar: salió de un banco, lo siguieron y lo golpearon para robarle $3 millones

La víctima fue sorprendida por un ladrón cuando iba a ingresar a una financiera luego de retirar el dinero en una entidad bancaria de la localidad bonaerense. La Policía investiga si hubo un entregador. El delincuente escapó en una moto junto a un cómplice.

Por

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. 

Un violento robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la localidad bonaerense de Castelar, donde un hombre fue golpeado por un ladrón a plena luz del día para robarle una mochila con $3 millones, que había retirado minutos antes en un banco cercano. La Policía investiga si hubo un entregador.

 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.
Te puede interesar:

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

La víctima, identificada como Roberto, fue sorprendida cuando estaba a punto de ingresar a una entidad financiera de Wester Union, ubicada sobre calle Mansilla, frente a la Plaza 20 de Febrero, y recibió una fuerte golpiza por parte del delincuente, que escapó en una moto junto a un cómplice.

"La persona que sufrió el robo inmediatamente fue a la comisaría para hacer la denuncia y al llegar se enteró que los efectivos habían detenido a un hombre de 42 años, de nacionalidad paraguaya, que tenía en su poder unos 400 mil pesos", informó el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa Mañanas Argentinas.

Embed

La víctima identificó al ladrón como la persona que horas antes lo había golpeado para llevarse su mochila con la suma de dinero, por lo que quedó detenido. La Fiscalía N°2 de Ituzaingó investiga el caso para tratar de encontrar a su compañero y saber si hay más personas involucradas.

Noticias relacionadas

play

La travesía de un argentino que intenta cruzar Europa caminando: "Veo el mundo un poco mejor"

Desde su choque en su moto, Thiago Medina fue operado dos veces.

La melliza de Thiago Medina dio a conocer su último parte médico: "Sigan orando"

ChatGPT se presenta como un espacio de contención, pero tiene sus riesgos.

IA y salud mental: cuáles son los riesgos de usar a ChatGPT como psicólogo

play

Dramático rescate de una persona que se refugió en un contenedor e iba a ser compactado por el camión de basura

El Alzheimer puede presentarse tempranamente.

El Alzheimer antes de los 65 años: por qué puede aparecer y cuáles son los síntomas

Habrá un fin de semana XL gracias a los nuevos Feriados

Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Rating Cero

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
play

La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

últimas noticias

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Hace 11 minutos
Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Hace 21 minutos
 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

Hace 26 minutos
Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Hace 32 minutos
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Hace 43 minutos