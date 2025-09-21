Violento robo en Castelar: salió de un banco, lo siguieron y lo golpearon para robarle $3 millones

Un violento robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la localidad bonaerense de Castelar, donde un hombre fue golpeado por un ladrón a plena luz del día para robarle una mochila con $3 millones, que había retirado minutos antes en un banco cercano. La Policía investiga si hubo un entregador.
La víctima, identificada como Roberto, fue sorprendida cuando estaba a punto de ingresar a una entidad financiera de Wester Union, ubicada sobre calle Mansilla, frente a la Plaza 20 de Febrero, y recibió una fuerte golpiza por parte del delincuente, que escapó en una moto junto a un cómplice.
"La persona que sufrió el robo inmediatamente fue a la comisaría para hacer la denuncia y al llegar se enteró que los efectivos habían detenido a un hombre de 42 años, de nacionalidad paraguaya, que tenía en su poder unos 400 mil pesos", informó el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa Mañanas Argentinas.
La víctima identificó al ladrón como la persona que horas antes lo había golpeado para llevarse su mochila con la suma de dinero, por lo que quedó detenido. La Fiscalía N°2 de Ituzaingó investiga el caso para tratar de encontrar a su compañero y saber si hay más personas involucradas.