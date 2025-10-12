12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Tiene 9 años y lucha contra la leucemia desde los 5: ahora, necesita ayuda para realizar un tratamiento innovador en Roma

A los cinco años le diagnosticaron la enfermedad y desde entonces pasó por dos trasplantes de médula ósea y varias recaídas. Su familia comenzó una campaña solidaria para poder recaudar fondos, ya que debe continuar su tratamiento en Roma.

Ileana Brandan
Por
Ileana Brandan
Pilar tiene que juntar fondos para continuar su tratamiento contra la leucemia en Roma

Pilar tiene que juntar fondos para continuar su tratamiento contra la leucemia en Roma

Instagram

Pilar Mancuso es una niña de apenas 9 años a la que lamentablemente a una temprana edad le detectaron leucemia. Si bien ella logró combatirla gracias al trasplante de médula, tuvo dos recaídas y ahora debe continuar su tratamiento en el extranjero.

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.
Te puede interesar:

Día mundial de la salud mental: 3 de cada 10 personas tienen trastorno de ansiedad

“Mamá, si lo hicimos una vez, lo vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer todo bien”, fueron las palabras que le pronunció la pequeña al enterarse de su nueva recaída y que debía volver a pasar por los tratamientos que no fueron fáciles, ni para ella y obviamente para su familia, compuesta por su mamá, Sabrina, su papá, Carlos y su hermano mayor, Pedro, uno de los héroes en la vida de la niña.

Cuando la pequeña apenas tenía 5 años, su madre notó que estaba cansada y con moretones, lo que la llevó a consultar a un médico. Tras varios estudios, se confirmó que Pilar padecía leucemia. La noticia fue un shock para la familia, especialmente para Sabrina, quien al principio no se atrevió a contarle a Pili sobre su enfermedad.

“La verdad es que nunca me atreví porque ni yo aceptaba la enfermedad. Como mamá no la aceptaba. Pero sí le fui explicando cómo iban a ser los cambios y todo lo que iba a ir viviendo. Fue muy inocente todo el primer proceso”, reveló Sabrina en diálogo con C5N.

El tratamiento inicial incluyó quimioterapias y un trasplante de médula ósea en enero de 2022, siendo su hermano de 11 años en ese momento, el donante 100% compatible. Pili respondió bien al tratamiento y pudo retomar su vida normal, asistiendo a la escuela y disfrutando de su infancia.

Sin embargo, la enfermedad regresó. A principio de este año, su madre notó nuevamente moretones y falta de apetito. Tras una punción de médula, se confirmó la primera recaída. Esta vez, con 9 años recién cumplidos, fue consciente de la situación y, aunque triste, demostró una increíble fortaleza y que fue el motor de su propia familia: “Mamá, si hicimos una vez, lo vamos a hacer otra vez, vamos a hacer todo bien”.

Pilar Mancuso
Pilar junto a su papá Carlos, su hermano, Pedro y su mamá, Sabrina

Pilar junto a su papá Carlos, su hermano, Pedro y su mamá, Sabrina

El tratamiento para esta recaída fue más intenso y, lamentablemente, Pili sufrió un shock séptico y estuvo intubada durante siete días. A pesar de la gravedad de la situación, se recuperó y, aunque tuvo que volver a aprender a caminar y realizar actividades básicas, su espíritu luchador se mantuvo intacta.

Cuatro meses después, en septiembre, la niña sufrió una segunda recaída. Los médicos informaron a la familia que no había más tratamientos disponibles en Argentina para el tipo de leucemia de Pili (tipo T), que es menos común, por lo que surgió la posibilidad de continuar un programa llamado CAR-T un tratamiento innovador que se realiza en Roma o Singapur.

La esperanza en el programa CAR-T en Roma o Singapur

El tratamiento es el mismo que enfrenta Tomás, un chico que comenzó su campaña para recaudar fondos para continuar su tratamiento en Italia. “Sería el mismo hospital que él. El doctor ya envió toda la información y ellos están evaluando para poder entrar a Pili a al programa este. Estamos esperando la confirmación, fecha para irnos y todo. Si no es Roma, es Singapur. Recaudar el dinero lo tengo que hacer porque a algún lado yo me tengo que ir a hacer este tratamiento”, sostuvo la madre sabiendo que están a contrarreloj.

Si bien todo va a depender de cómo reaccione el paciente, se estima que el tratamiento lleva un tiempo de 3 a 4 meses: “El primer mes el paciente está internado, pues son 15 días y después otros 15 le infunden. Después seguirán tres o cuatro meses, varía, obviamente depende de la evolución del paciente”.

Aunque aún no tuvieron la reunión con el hospital y no saben de cuánto es el presupuesto exacto, tiene un aproximado de que el tratamiento vale entre 250 y 300.000 euros. “Nosotros hasta el día de hoy vamos en esta semana juntamos 80 millones de pesos. Estamos esperando la respuesta de dónde será el tratamiento en estos 10 días. La recomendación de los médicos es vayan recaudando”, aclaró.

Embed - Pilar Mancuso on Instagram: " PILI NOS NECESITA. Y EL TIEMPO CORRE. Tiene 9 años y desde hace 4 años, lucha contra la leucemia. Hoy su única oportunidad está en ROMA, pero llegar cuesta más de lo que imaginamos. Por eso, te necesitamos: para sumar, compartir, difundir, ayudar. Cada donación es ver a nuestra hija mas cerca de la oportunidad para seguir luchando. Cada historia que compartís, es esperanza. Alias oficial: juntosxpilu1 Titular: Carlos Alb Mancuso Si no podés donar, solo te pedimos compartir. Ayudás realmente muchísimo! Gracias por estar del otro lado. #JuntosxPilu #UnaOportunidadMás #AyudemosaPilu #DifundirEsAyudar #RobloxPilu #PlayALaVida"
View this post on Instagram

A post shared by Pilar Mancuso (@juntosxpilu)

Una carrera contra el tiempo y la solidaridad de la gente

La familia tiene un plazo de aproximadamente 10 días para obtener una respuesta del hospital en Italia y reunir el dinero necesario.

Con impulso de la familia, la se unió en apoyo a Pilar y en los eventos solidarios que están organizando, muchos comerciantes de Don Torcuato, de donde es oriunda la familia Mancuso, se juntó para donar algunos sus propios productos para que sean vendidos en las peñas y diferentes convocatorias que se están llevando a cabo para que lo recaudado se directo a los fondos del tratamiento de la niña.

Hasta el momento, están confirmadas dos acciones solidarias para este mes de octubre: el próximo 18 de octubre en el Club Fuerte al Medio en Don Torcuato, se llevará a cabo un Torneo de fútbol mixto y todo lo recaudado será destinado a la colecta de la niña; por su parte, el sábado 25 en la Plaza Alvear, Don Torcuato, se realizará una feria que contará con juegos y música en vivo.

Pilar Mancuso

“Pili es una sabia. Yo digo que es como una anciana en el cuerpo de una niña, porque para todo tiene una explicación, nada se lo toma tan mal. Es súper alegre, muy graciosa, amiga de todos. Es una leona, que no se rinde nunca. Ella siempre sale. Si ella no baja los brazos, uno menos”, describió Sabrina sobre la pequeña luchadora.

“JuntosXPilu”: cómo colaborar

  • CBU: 0170113140000038887295
  • Alias: juntosxpilu1
  • Titular: Mancuso Carlos Alberto
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las legumbres tienen muchos beneficios para la salud, pero hay que prepararlas bien.

Por qué hay que remojar las legumbres: un paso necesario antes de comer

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del colon.

Cáncer de colon: revelaron cuál es el síntoma en adultos jóvenes que suele subestimarse

Las investigaciones de Ochoa dieron inicio a los torneos nacionales de homenaje a los rugbiers desaparecidos.

Memoria activa: comienza el X Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos

Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.

Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

El glaucoma requiere un seguimiento médico.

Glaucoma: cómo avanza "el ladrón silencioso de la vista" y por qué es clave detectarlo a tiempo

Los efectos negativos detrás de este hábito común.

Por qué no hay que morderse las uñas: pocas personas lo saben y lo hacen siempre

Rating Cero

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Los fines de semana largo de lo que va del año representaron un movimiento económico estimado de $2.366.419 millones, lo que equivale a u$s1.670 millones.

Fin de semana largo: viajaron más turistas que en 2024, pero gastaron menos

Hace 33 minutos
Está señalado como el autor del femicidio de la madre y abuela de su hijo, Pedro  

Quién es Pablo Laurta, el presunto autor del doble crimen de Córdoba que habría secuestrado a su hijo

Hace 45 minutos
El enfrentamiento quedó grabado por otros vecinos.

El fuerte cruce de Guillermo Francos con un vecino de Mar del Plata: "Estás loco"

Hace 56 minutos
La “belleza silenciosa” busca resultados naturales mediante tratamientos que actúan desde el interior de la piel.

Cómo es la moda que habla de "belleza silenciosa" para mantener la piel

Hace 1 hora
Cómo limpiar los anteojos

Con este truco casero podés mantener tus anteojos de la misma forma que los recibiste

Hace 1 hora