A los cinco años le diagnosticaron la enfermedad y desde entonces pasó por dos trasplantes de médula ósea y varias recaídas. Su familia comenzó una campaña solidaria para poder recaudar fondos, ya que debe continuar su tratamiento en Roma.

Pilar Mancuso es una niña de apenas 9 años a la que lamentablemente a una temprana edad le detectaron leucemia. Si bien ella logró combatirla gracias al trasplante de médula, tuvo dos recaídas y ahora debe continuar su tratamiento en el extranjero .

“Mamá, si lo hicimos una vez, lo vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer todo bien” , fueron las palabras que le pronunció la pequeña al enterarse de su nueva recaída y que debía volver a pasar por los tratamientos que no fueron fáciles, ni para ella y obviamente para su familia, compuesta por su mamá, Sabrina, su papá, Carlos y su hermano mayor, Pedro, uno de los héroes en la vida de la niña.

Cuando la pequeña apenas tenía 5 años , su madre notó que estaba cansada y con moretones, lo que la llevó a consultar a un médico. Tras varios estudios, se confirmó que Pilar padecía leucemia. La noticia fue un shock para la familia, especialmente para Sabrina, quien al principio no se atrevió a contarle a Pili sobre su enfermedad.

“La verdad es que nunca me atreví porque ni yo aceptaba la enfermedad. Como mamá no la aceptaba. Pero sí le fui explicando cómo iban a ser los cambios y todo lo que iba a ir viviendo. Fue muy inocente todo el primer proceso” , reveló Sabrina en diálogo con C5N.

El tratamiento inicial incluyó quimioterapias y un trasplante de médula ósea en enero de 2022, siendo su hermano de 11 años en ese momento, el donante 100% compatible . Pili respondió bien al tratamiento y pudo retomar su vida normal, asistiendo a la escuela y disfrutando de su infancia.

Sin embargo, la enfermedad regresó. A principio de este año, su madre notó nuevamente moretones y falta de apetito. Tras una punción de médula, se confirmó la primera recaída. Esta vez, con 9 años recién cumplidos, fue consciente de la situación y, aunque triste, demostró una increíble fortaleza y que fue el motor de su propia familia: “Mamá, si hicimos una vez, lo vamos a hacer otra vez, vamos a hacer todo bien”.

Pilar Mancuso Pilar junto a su papá Carlos, su hermano, Pedro y su mamá, Sabrina

El tratamiento para esta recaída fue más intenso y, lamentablemente, Pili sufrió un shock séptico y estuvo intubada durante siete días. A pesar de la gravedad de la situación, se recuperó y, aunque tuvo que volver a aprender a caminar y realizar actividades básicas, su espíritu luchador se mantuvo intacta.

Cuatro meses después, en septiembre, la niña sufrió una segunda recaída. Los médicos informaron a la familia que no había más tratamientos disponibles en Argentina para el tipo de leucemia de Pili (tipo T), que es menos común, por lo que surgió la posibilidad de continuar un programa llamado CAR-T un tratamiento innovador que se realiza en Roma o Singapur.

La esperanza en el programa CAR-T en Roma o Singapur

El tratamiento es el mismo que enfrenta Tomás, un chico que comenzó su campaña para recaudar fondos para continuar su tratamiento en Italia. “Sería el mismo hospital que él. El doctor ya envió toda la información y ellos están evaluando para poder entrar a Pili a al programa este. Estamos esperando la confirmación, fecha para irnos y todo. Si no es Roma, es Singapur. Recaudar el dinero lo tengo que hacer porque a algún lado yo me tengo que ir a hacer este tratamiento”, sostuvo la madre sabiendo que están a contrarreloj.

Si bien todo va a depender de cómo reaccione el paciente, se estima que el tratamiento lleva un tiempo de 3 a 4 meses: “El primer mes el paciente está internado, pues son 15 días y después otros 15 le infunden. Después seguirán tres o cuatro meses, varía, obviamente depende de la evolución del paciente”.

Aunque aún no tuvieron la reunión con el hospital y no saben de cuánto es el presupuesto exacto, tiene un aproximado de que el tratamiento vale entre 250 y 300.000 euros. “Nosotros hasta el día de hoy vamos en esta semana juntamos 80 millones de pesos. Estamos esperando la respuesta de dónde será el tratamiento en estos 10 días. La recomendación de los médicos es vayan recaudando”, aclaró.

PILI NOS NECESITA. Y EL TIEMPO CORRE. Tiene 9 años y desde hace 4 años, lucha contra la leucemia. Hoy su única oportunidad está en ROMA, pero llegar cuesta más de lo que imaginamos. Por eso, te necesitamos: para sumar, compartir, difundir, ayudar. Cada donación es ver a nuestra hija mas cerca de la oportunidad para seguir luchando. Cada historia que compartís, es esperanza. Alias oficial: juntosxpilu1 Titular: Carlos Alb Mancuso Si no podés donar, solo te pedimos compartir. Ayudás realmente muchísimo! Gracias por estar del otro lado.

Una carrera contra el tiempo y la solidaridad de la gente

La familia tiene un plazo de aproximadamente 10 días para obtener una respuesta del hospital en Italia y reunir el dinero necesario.

Con impulso de la familia, la se unió en apoyo a Pilar y en los eventos solidarios que están organizando, muchos comerciantes de Don Torcuato, de donde es oriunda la familia Mancuso, se juntó para donar algunos sus propios productos para que sean vendidos en las peñas y diferentes convocatorias que se están llevando a cabo para que lo recaudado se directo a los fondos del tratamiento de la niña.

Hasta el momento, están confirmadas dos acciones solidarias para este mes de octubre: el próximo 18 de octubre en el Club Fuerte al Medio en Don Torcuato, se llevará a cabo un Torneo de fútbol mixto y todo lo recaudado será destinado a la colecta de la niña; por su parte, el sábado 25 en la Plaza Alvear, Don Torcuato, se realizará una feria que contará con juegos y música en vivo.

Pilar Mancuso

“Pili es una sabia. Yo digo que es como una anciana en el cuerpo de una niña, porque para todo tiene una explicación, nada se lo toma tan mal. Es súper alegre, muy graciosa, amiga de todos. Es una leona, que no se rinde nunca. Ella siempre sale. Si ella no baja los brazos, uno menos”, describió Sabrina sobre la pequeña luchadora.

“JuntosXPilu”: cómo colaborar