La lucha de las familias de personas con discapacidad por la falta de pago de las obras sociales

El retraso en el pago de las prestaciones a las personas discapacitadas ha sido un problema que parece no tener fin. A principio de año, el Gobierno eliminó la triangulación en el sistema de salud donde los aportes se canalizaban a través de otras entidades antes de llegar a la prepaga. Sin embargo, esto no mejoró el sistema y miles de familias están en la lucha para que los pacientes no pierdan la cobertura imprescindible para su vida.

“Sufrimos abandono de persona, violación a los derechos humanos, violación de los derechos del niño. No pagan las terapias las prestaciones de nuestros familiares discapacitados y de a una nos van cortando por falta de pago, lo cual hace que nuestros hijos sean los más perjudicados y deterioran la calidad de vida”, relató con desesperación Naomi en diálogo con C5N.

Tras el reclamo, la multinacional los recibió y durante la reunión los responsables prometieron regularizar el pago a los profesiones. Sin embargo, las familias piden más responsabilidades y que les asegure que no vuelva a suceder más adelante. “De acá hasta el 2 de junio cuando tengamos la próxima reunión se comprometieron a hacer el pago de los últimos meses que deben de las terapias, pero es una vergüenza porque ni pagándoles un solo mes los profesionales van a querer darnos las terapias para nuestros hijos”, lamentó.

Galeno, reclamo personas discapacitadas

Las familias temen que esto se vuelva a repetir y por eso su lucha está centrada en que haya “un decreto, una ley o algo que ampare la ley vigente”. “Queremos que existan multas millonarias para que realmente tomen conciencia de lo que están haciendo y que los lapsos de los pagos sean cortos”, agregó la mamá de Máximo, un adolescente de 16 años que necesita de sus terapias del día a día.

En el caso de Naomi, desde junio a diciembre del 2024 no pagaron las terapias de su hijo que eran por sistema de integración y luego por sus reclamos pasaron a reintegro para realizar los pagos más rápido. “Pero no fue así, en febrero terminaron de pagar a las prestaciones y eso causó un que mi hijo quedara sin terapias”, detalló.

“Este reclamo es de todos que estamos padeciendo la misma problemática. No queremos que muera solo en la provincia de Buenos Aires, sino que se haga en todas las provincias; que se pueda unificar lo que son las personas con diferentes obras sociales y se puedan unificar a este mismo reclamo para que se haga valer el derecho a las personas con discapacidad”, reflexionó.

La lucha de Naomi contra la obra social para darle una vida digna a su hijo

Naomi es de Comodoro Rivadavia, Chubut, y su hijo Máximo son una de las 6 mil familias que tiene complicaciones con los pagos con las obras sociales y las prestaciones que no son aplicadas como debe y ofrecerles el tratamiento adecuado.

“Mi hijo Máximo tiene 16 años y cuando nació lo dañaron en el parto de un sanatorio privado de Comodoro Rivadavia en Chubut y me dieron un diagnóstico de anencefalia me dijeron que iba a vivir 18 días. Saqué a mi hijo de ahí y nos fuimos a Puerto Madryn y ahí un neurocirujano me dio un diagnóstico verdadero, porque en el otro lugar no le hicieron estudios, solo eran deducciones”, relató su historia la mujer en diálogo con C5N.

Al mes de vida el pequeño fue sometido a su primera operación, donde “en gran parte se regeneró su cerebro y después fue sometido a las cirugías más y con el correr de los años empezó con tratamientos y medicación”. “A los tres años fue diagnosticado con autismo en la niñez y comienza con sus tratamientos y terapias. Después nos pasamos a Galeno, porque estábamos con Osde, y también enfrentamos el mismo problema. Porque la cuestión está en el área de discapacidad lo que está mal”, se lamentó.

Si bien la falta de pago data de años, la más importante se dio desde junio del año pasado donde varios profesionales debieron abandonar las terapias de los pacientes. “Los profesionales ya estaban un poco cansados y obviamente, es su trabajo. Así que tuve que pagar por mi cuenta porque las terapias son importantes para mi hijo, para poder ser independiente y la vida de él”, detalló.

Máximo Galeno personas discapacitadas Máximo tiene 16 años y su madre Naomi lucha para que la obra social cumpla con el pago de sus terapias

Naomi asegura que la atención administrativa “en cualquier tipo de obra social es un desastre” y que desde la sanción de la resolución 1/2025 nada mejoró, sino que empeoró la situación. “Con la triangulación, porque todos los afiliados pasaron a ser socios, todo empeoró porque el sistema no está preparado. La obra social misma nos dice que no está preparado y se hizo como un cuello de botella con el retraso de los pagos. Pero estas son puras excusas porque todo empezó desde antes”, dejó en claro con el conflicto que debe atravesar día a día y buscar el progreso para el adolescente.