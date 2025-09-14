Juntos por Tomy: la campaña para ayudar a un adolescente a reunir u$s1,2 millones para tratar su leucemia

Tomás Musso tiene 16 años y desde 2020 sufre leucemia linfoblástica aguda tipo T, que ya le causó dos recaídas. Debido a una mutación que no puede combatirse en el país, debe continuar con una terapia en el exterior.

Tomás Musso, un joven argentino de tan solo 16 años , lanzó una campaña para reunir más de un millón de dólares para realizarse un tratamiento frente a la leucemia linfoblástica aguda tipo T , que sufre desde 2020. Este año tuvo su segunda recaída y su familia y amigos impulsan una colecta solidaria para costear el tratamiento, que incluye un costoso viaje a Singapur y que debe iniciar en menos de 15 días.

En el video difundido en redes sociales para dar a conocer la colecta, contó que atravesó por tratamientos con quimioterapia, que le trajeron varias complicaciones y le causaron una discapacidad motora y pulmonar . A pesar de un pronóstico poco alentador, logró recuperarse y completar la terapia.

" En 2023 tuve mi primera recaída y, gracias a un trasplante de médula que me donó mi papá, pude volver a vivir una vida casi normal : ir al colegio, ver a mis amigos, salir de vacaciones. Aunque ya no pude volver a jugar al fútbol, aprendí a superar cada obstáculo", relató.

Sin embargo, este año tuvo su segunda recaída, con un leucemia que se volvió más agresiva a través de una mutación genética que los tratamientos convencionales en Argentina no pueden controlar.

"Mi única esperanza es un tratamiento en el exterior llamado CAR-T, una terapia celular que modifica mis propios linfocitos para atacar las células cancerosas, seguido de un nuevo trasplante de médula. Es un tratamiento altamente especializado y muy costoso: más de u$s1.200.000, además de los gastos de viaje y estadía, posiblemente en Singapur", describió.

"Necesito iniciar el tratamiento en menos de 15 días. Por eso recurro a vos: porque cada ayuda, cada difusión y cada colaboración es fundamental para darme esta nueva oportunidad de vida", concluyó.

Además, este sábado, el joven reapareció en las redes para agradecer por la colaboración que recibe gracias a la difusión de la colecta, y contó que en las primeras 24 horas lograron juntar el 15% del objetivo, que equivale a u$s180 mil. "Todavía falta mucho camino por recorrer, pero cada aporte que nos llega, nos acerca más al objetivo. ¡Gracias por todo el apoyo!", expresó a través de su cuenta de Instagram.

Cómo colaborar con Tomás Musso, el joven de 16 años que necesita u$s1,2 millón para tratar su leucemia

La familia de Tomás dio a conocer los siguientes alias para recibir donaciones, tanto desde Argentina como desde cualquier parte del mundo, a nombre de Patricia Andrea Villoslada:

juntosportomy2025 (Banco Galicia)

juntosportomymp (Mercado Pago)

@juntosportomy (Paypal)