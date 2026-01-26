La niña de 12 años estuvo desaparecida durante varias horas tras salir de su vivienda de madrugada. Había sido contactada por un adulto a través de redes sociales. La difusión de su imagen permitió que fuera reconocida y rescatada.

Una niña de 12 años , vecina de la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela , fue encontrada este lunes por la mañana luego de permanecer desaparecida durante varias horas. La menor había escapado de su casa de madrugada tras ser víctima de grooming y fue localizada gracias a que una persona la reconoció luego de ver su imagen difundida en C5N .

De acuerdo al relato de su familia, la niña salió de su vivienda alrededor de las 5:36 de la mañana sin hacer ruido, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad del domicilio. Horas antes, sus padres habían descubierto que la menor mantenía conversaciones a través de redes sociales con un hombre adulto , quien le realizaba pedidos de carácter inapropiado.

El contacto fue interrumpido cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando la madre advirtió la situación y le quitó el teléfono celular. Minutos después, el padre de la niña le envió un mensaje al adulto advirtiéndole que sería denunciado. El hombre aún no fue identificado.

“Se escapó, a mí me mató cuando vi eso. Pudimos hacer un seguimiento de dos cuadras con cámaras de vecinos. Parte de la familia está buscando más registros”, relató Marcelo, el padre de la menor, en diálogo con La Mañana .

El hombre explicó que, al revisar el celular de su hija, encontraron una búsqueda en Google Maps de una plaza ubicada en Quilmes , un lugar que la niña conocía por haber asistido allí a la escuela años atrás. “Es el único lugar que ella conoce. Evidentemente estaba buscando cómo llegar”, señaló.

Ante la desaparición, el padre salió a recorrer distintos puntos de la zona. “Salí desesperado con el auto a buscarla por todos lados, por la estación y por el centro de Quilmes”, contó. Además, remarcó que la menor “no sale nunca” y que el contacto con el adulto se habría iniciado a través de Instagram. “No sabemos si los chats venían desde hace tiempo. Solo tenemos lo que quedó registrado”, agregó.

Cerca de las 11 de la mañana, una persona reconoció a la menor en una formación ferroviaria tras ver su imagen difundida en los medios y dio aviso inmediato al 911. La policía intervino, bajó a la niña del tren y la puso a resguardo.

“Nos mandaron un mensaje porque vieron la foto en los medios. Avisaron a una conocida de mi hermana y ella nos llamó urgente para decirnos que había aparecido. Estaba en un tren, no sabemos hacia dónde iba”, explicó el padre quien el momento del segundo contacto con este medio aún no se había rencontrado con su hija.

La familia expresó su preocupación por la posibilidad de que el contacto virtual forme parte de una maniobra delictiva mayor, relacionado con una red de trata. “Ojalá que no haya pasado nada y que no se haya encontrado con nadie”, señaló Marcelo.

Qué es el grooming

El grooming es una forma de violencia digital en la que una persona adulta se contacta con niñas, niños o adolescentes a través de internet con fines sexuales. El acosador suele utilizar redes sociales, juegos online o plataformas de mensajería para ganarse la confianza de la víctima mediante engaños, falsas identidades, halagos o promesas, y avanzar de manera gradual hacia pedidos de contenido íntimo o encuentros presenciales.

Se trata de un delito grave que vulnera derechos fundamentales y puede generar consecuencias psicológicas profundas. En la Argentina, el grooming está tipificado en el Código Penal y es punible aun cuando no se concrete un abuso físico. Especialistas y organismos de protección advierten sobre la importancia de la prevención, el acompañamiento adulto y la denuncia temprana ante cualquier situación sospechosa en entornos digitales.