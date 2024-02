Terror en la ruta en Córdoba: grabaron cómo un camión los persiguió y les chocó el auto

El video comienza con la voz de una mujer alertando a la policía sobre un camión que "viene jugando enfrente mío, me gira, me da paso. Vengo con mi familia, me va a matar". El vehículo en cuestión no circulaba sin patente y la pareja siguió viaje registrando cada segundo en la grabación.

Después de unos minutos, se puede ver como el camionero gira lentamente sobre la ruta y los choca. Entre la sorpresa y los gritos de la mujer, su marido decide bajarse del auto, correr hacia el camión y subirse en la parte trasera.

"Estábamos esperando el paso de dos trenes y estaban las barreras bajas, se demoró bastante, y el camión nos hacía señales de luces y tocaba bocina, es más, se bajó y empezó a decir cosas", relató Antonio para medios de la zona.

Eso no es todo, sino que Antonio permaneció colgado del paragolpe del camión por 5 kilómetros para poder obtener información del conductor. "Hasta que el camión frena y cruza las vías del tren, en ese momento me tiro e identifico la patente del acoplado que dejó abandonado para ir por nosotros", añadió.

Eso no es todo sino que Antonio denunció que el conductor intentó atropellarlo, cuando se cae del vehículo en movimiento: "Me caigo del camión, me arrastra y cuando él ve que estoy en el piso, frena y da marcha atrás para chocarme nuevamente, quería pasarme por encima, me escondo debajo del acoplado".