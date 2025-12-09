Terror en Burzaco: la asesinaron a tiros mientras trataba de proteger a su hijo Aylén Valdéz, de 24 años, protegió con su cuerpo al pequeño de dos años que, afortunadamente, resultó ileso. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas narco. Por + Seguir en







Aylén Valdez fue asesinada cuando llegaba a su casa con su pareja y su hijo. Facebook

Una joven fue asesinada de, al menos, dos balazos en el partido bonaerense de Almirante Brown, luego de ser emboscada junto a su pareja frente a su hijo de tan solo dos años. El brutal crimen ocurrió este lunes por la noche en la localidad de Burzaco, sobre la calle Derqui, cuando la pareja llegó a bordo de un Citroën C4 blanco y fue sorprendida por agresores que dispararon sin piedad.

La víctima, identificada como Aylén Valdéz, de 24 años, murió al salir del vehículo, mientras que su pareja, y padre del niño, sufrió heridas graves.

Según indicó el portal Diario Conurbano, los investigadores consideran que la principal línea de la causa es un presunto ajuste de cuentas, ya que el hombre herido podría tener una deuda pendiente vinculada al narcotráfico. Los atacantes, que fueron al menos dos, dispararon desde ambos lados del coche y escaparon rápidamente de la escena del crimen.

El relato de los testigos y la evidencia indican un acto de valentía desesperado de la joven. Aylén murió luego de interponerse y cubrir con su cuerpo a su hijo, que permaneció a su lado en medio de la balacera. El niño resultó ileso y quedó al resguardo de sus familiares tras el dramático rescate realizado por vecinos.

Aylén, la mujer asesinada en Burzaco, junto con su hijo Facebook La pareja de la mujer asesinada en Burzaco se encuentra internado con una herida de bala En cuanto a la pareja de Valdéz, de 28 años, recibió un disparo en el cuello y fue trasladado de urgencia al Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde se encuentra internado en estado crítico. La rápida acción de los vecinos permitió su asistencia mientras llegaban las fuerzas de seguridad.

La investigación avanza con la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, que captaron a dos sospechosos circular por el área minutos antes del hecho. Este martes por la mañana, la policía logró detener a uno de los atacantes. Se trata de un menor de 17 años que ya está a disposición de la Justicia. En la escena del crimen se secuestraron varias vainas servidas de calibre 9 milímetros, proyectiles y teléfonos celulares. La causa se encuentra en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora y la DDI de Almirante Brown, que continúan la búsqueda de al menos dos cómplices que permanecen prófugos. El cuerpo de Aylén Valdez fue llevado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la autopsia correspondiente.