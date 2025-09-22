22 de septiembre de 2025 Inicio
Tensión en Mendoza: un camión lleno de carne volcó, los vecinos intentaron saquearlo y fueron reprimidos

El vehículo se desplomó antes de cruzar un puente en el Acceso Este y quedó dado vuelta sobre una importante calle de Guaymallén.

La Policía puso vallas, pero cuando los vecino empezaron a avanzar comenzaron con los tiros

Un camión cargado de carne volcó en el Acceso Este y terminó cayendo sobre Cañadita Alegre, en Mendoza, tras ser chocado por un utilitario. Si bien la Policía llegó rápidamente para resguardar la mercadería, se vivieron momentos de tensión cuando los vecinos acercaron para intentar llevarse el alimento.

El hecho ocurrió a las 11:30 de este lunes por la mañana en Guaymallén, un Peugeot Partner blanca que circulaba hacia el este sufrió la pinchadura de un neumático e impactó en la parte lateral del transporte frigorífero que iba en la misma dirección.

El vehículo de enorme caudal perdió el control en la zona del puente, destrozó el guardarraíl metálico y se precipitó al vacío. La unidad quedó volcada y prácticamente ocupó toda la calle, bloqueando el túnel.

En un principio, el conductor del camión quedó atrapado, pero posteriormente fue rescatado con politraumatismos y recibió asistencia médica en el lugar. Por su parte, uno de los ocupantes del utilitario que transportaba helados fue trasladado de urgencia al hospital central con politraumatimos leves.

La violenta caída provocó que la carga de carne quedara esparcida sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de limpieza y control en el que se dispuso el corte total en el puente de Cañadita Alegre, mientras que en el Acceso Este solo quedó habilitada media calzada hacia el este.

Bomberos y personal de Defensa Civil trabajaron en el lugar para asegurar la estructura, retirar la mercadería y evitar intentos de saqueo. De igual modo, decenas de vecinos se acercaron al lugar para ver si podían llevarse la mercadería.

Utilitario Mendoza

Intento de saqueo y represión por el vuelco de un camión lleno de carne

Con el fin de controlar los avances de los vecinos para intentar saquear la carne que quedó sobre la calzada tras la caída del camión, la Policía, en primer lugar puso un vallado para evitar el avance.

Sin embargo, con el correr de las horas se vivieron momentos de mucha tensión cuando los lugareños intentaron saquear la mercadería y los efectivos reprimieron disparando balas de goma el aire, lo que generó corridas y disturbios debajo del puente.

De igual modo, los dueños de la mercadería ya advirtieron que no entregarán el alimento ya que con la cantidad de horas que pasaron, la carne perdió la cadena de frío y podría ser perjudicial para la salud.

