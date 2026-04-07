Misión Artemis II de la NASA: cuándo regresan los astronautas a la Tierra

La tripulación se encuentra en la recta final tras poder observar el "lado oscuro" de la Luna y romper un récord. Durante el séptimo día la cápsula Orion realizará una serie de maniobras para ajustar la trayectoria de regreso a la Tierra.

Tras recorrer el "lado oscuro" de la Luna , los cuatro astronautas de la misión Artemis 2 comenzaron su regreso a casa . La misión Artemis 2 tiene previsto durar en total 10 días, después de su paso por el satélite terrestre, la cápsula Orion junto a la tripulación, realizará una serie de maniobras para ajustar la trayectoria hacia la Tierra.

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Esta marca establece un nuevo récord absoluto para los vuelos espaciales con humanos , al superar por 6.616 kilómetros el registro histórico de la misión Apolo 13 del año 1970.

¿Cómo son los pasos siguientes? La nave Orión saldrá de la esfera de influencia lunar la mañana del séptimo día de vuelo. " El motor Orion se encenderá de nuevo para realizar la primera de las tres maniobras de corrección de trayectoria de regreso que ajustarán el camino de Orion hacia casa ", explicaron desde la NASA.

"El resto del día será en gran parte libre para la tripulación, lo que les dará la oportunidad de descansar antes de retomar sus últimas tareas antes de su regreso a la Tierra", sentenciaron.

Los astronautas compartieron su día a día a través de transmisiones en vivo, donde pudieron compartir la experiencia del viaje, así como también evacuar dudas de los más curiosos, desde cómo se bañan hasta qué comen.

Cronograma completo de la misión Artemis 2 de la NASA

Día 8 del vuelo

Las actividades principales del octavo día de vuelo incluyen dos demostraciones de la nave Orion. En primer lugar, la tripulación evaluará su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares. Utilizarán los suministros y el equipo de Orión para construir un refugio si fuera necesario. La radiación será una preocupación constante a medida que los humanos se aventuren en el espacio profundo, y se realizarán múltiples experimentos para recopilar datos sobre los niveles de radiación dentro de Orión.

Al final del día, la tripulación pondrá a prueba la capacidad de pilotaje manual de Orion dirigiendo la nave espacial a través de diversas tareas. Centrarán un objetivo elegido en las ventanas de Orion, adoptarán una actitud de cola hacia el Sol y realizarán maniobras de actitud comparando los modos de control de actitud de seis y tres grados de libertad de la nave.

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Día 9 del vuelo

El último día completo de la misión Artemis II en el espacio comenzará con los preparativos para su regreso a la Tierra. La tripulación dispone de tiempo para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversar con el equipo de control de vuelo. Una maniobra de corrección de trayectoria garantizará que la nave espacial mantenga el rumbo correcto para el regreso.

La tripulación realizará más demostraciones para completar su lista de tareas pendientes: sistemas de recolección de desechos en caso de que el inodoro de la nave Orion no funcione correctamente y comprobaciones del ajuste de las prendas para la intolerancia ortostática. La intolerancia ortostática, que puede causar síntomas como mareos y aturdimiento al ponerse de pie, es una posibilidad para los astronautas a su regreso a la Tierra, cuando sus cuerpos deben readaptarse a la fuerza de la gravedad sobre su circulación sanguínea. Las prendas de compresión, que se usan debajo de los trajes espaciales, pueden ser de gran ayuda.

Los miembros de la tripulación se probarán las prendas, se les tomarán las medidas del perímetro corporal y completarán un cuestionario sobre cómo les quedan y lo fácil que es ponérselas y quitárselas.

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Día 10 del vuelo

El último día de la misión Artemis 2 se centra en el regreso seguro de la tripulación a casa. Una última maniobra de corrección de trayectoria asegurará que la Orión siga el camino correcto para el amerizaje, y la tripulación devolverá su cabina a su configuración original —con el equipo guardado y los asientos en su lugar— y se pondrá de nuevo sus trajes espaciales.

El módulo de tripulación se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Esto dejará al descubierto el escudo térmico del módulo de tripulación, que protegerá la nave espacial y a la tripulación durante su regreso a través de la atmósfera terrestre y temperaturas de hasta 1500 grados Celsius (3000 grados Fahrenheit).

Una vez que hayan superado con éxito el calor de la reentrada, la cubierta que protegía el compartimento delantero de la nave espacial se desprenderá para dar paso al despliegue de una serie de paracaídas: dos paracaídas de frenado que reducirán la velocidad de la cápsula a unos 493 kilómetros por hora (307 millas por hora), seguidos de tres paracaídas piloto que desplegarán los tres paracaídas principales finales. Estos reducirán la velocidad de Orion a aproximadamente 27 km/h (17 mph) para un amerizaje en el Océano Pacífico, donde personal de la NASA y la Armada de los Estados Unidos los estará esperando, concluyendo así la misión Artemis II.