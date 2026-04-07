7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Misión Artemis II de la NASA: cuándo regresan los astronautas a la Tierra

La tripulación se encuentra en la recta final tras poder observar el "lado oscuro" de la Luna y romper un récord. Durante el séptimo día la cápsula Orion realizará una serie de maniobras para ajustar la trayectoria de regreso a la Tierra.

Por
El amerizaje de la cápsula Orión será en el Océano Pacífico. 

El amerizaje de la cápsula Orión será en el Océano Pacífico. 

nasa

Tras recorrer el "lado oscuro" de la Luna, los cuatro astronautas de la misión Artemis 2 comenzaron su regreso a casa. La misión Artemis 2 tiene previsto durar en total 10 días, después de su paso por el satélite terrestre, la cápsula Orion junto a la tripulación, realizará una serie de maniobras para ajustar la trayectoria hacia la Tierra.

La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.
Te puede interesar:

La impactante primera foto de la NASA desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

Tras cinco días de viaje, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen tripulantes, alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros respecto de la Tierra.

Esta marca establece un nuevo récord absoluto para los vuelos espaciales con humanos, al superar por 6.616 kilómetros el registro histórico de la misión Apolo 13 del año 1970.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASAArtemis/status/2041501971480273167&partner=&hide_thread=false

¿Cómo son los pasos siguientes? La nave Orión saldrá de la esfera de influencia lunar la mañana del séptimo día de vuelo. "El motor Orion se encenderá de nuevo para realizar la primera de las tres maniobras de corrección de trayectoria de regreso que ajustarán el camino de Orion hacia casa", explicaron desde la NASA.

"El resto del día será en gran parte libre para la tripulación, lo que les dará la oportunidad de descansar antes de retomar sus últimas tareas antes de su regreso a la Tierra", sentenciaron.

Los astronautas compartieron su día a día a través de transmisiones en vivo, donde pudieron compartir la experiencia del viaje, así como también evacuar dudas de los más curiosos, desde cómo se bañan hasta qué comen.

Cronograma completo de la misión Artemis 2 de la NASA

Día 8 del vuelo

Las actividades principales del octavo día de vuelo incluyen dos demostraciones de la nave Orion. En primer lugar, la tripulación evaluará su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares. Utilizarán los suministros y el equipo de Orión para construir un refugio si fuera necesario. La radiación será una preocupación constante a medida que los humanos se aventuren en el espacio profundo, y se realizarán múltiples experimentos para recopilar datos sobre los niveles de radiación dentro de Orión.

Al final del día, la tripulación pondrá a prueba la capacidad de pilotaje manual de Orion dirigiendo la nave espacial a través de diversas tareas. Centrarán un objetivo elegido en las ventanas de Orion, adoptarán una actitud de cola hacia el Sol y realizarán maniobras de actitud comparando los modos de control de actitud de seis y tres grados de libertad de la nave.

luna artemis nasa espacio

Día 9 del vuelo

El último día completo de la misión Artemis II en el espacio comenzará con los preparativos para su regreso a la Tierra. La tripulación dispone de tiempo para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversar con el equipo de control de vuelo. Una maniobra de corrección de trayectoria garantizará que la nave espacial mantenga el rumbo correcto para el regreso.

La tripulación realizará más demostraciones para completar su lista de tareas pendientes: sistemas de recolección de desechos en caso de que el inodoro de la nave Orion no funcione correctamente y comprobaciones del ajuste de las prendas para la intolerancia ortostática. La intolerancia ortostática, que puede causar síntomas como mareos y aturdimiento al ponerse de pie, es una posibilidad para los astronautas a su regreso a la Tierra, cuando sus cuerpos deben readaptarse a la fuerza de la gravedad sobre su circulación sanguínea. Las prendas de compresión, que se usan debajo de los trajes espaciales, pueden ser de gran ayuda.

Los miembros de la tripulación se probarán las prendas, se les tomarán las medidas del perímetro corporal y completarán un cuestionario sobre cómo les quedan y lo fácil que es ponérselas y quitárselas.

luna artemis

Día 10 del vuelo

El último día de la misión Artemis 2 se centra en el regreso seguro de la tripulación a casa. Una última maniobra de corrección de trayectoria asegurará que la Orión siga el camino correcto para el amerizaje, y la tripulación devolverá su cabina a su configuración original —con el equipo guardado y los asientos en su lugar— y se pondrá de nuevo sus trajes espaciales.

El módulo de tripulación se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Esto dejará al descubierto el escudo térmico del módulo de tripulación, que protegerá la nave espacial y a la tripulación durante su regreso a través de la atmósfera terrestre y temperaturas de hasta 1500 grados Celsius (3000 grados Fahrenheit).

Una vez que hayan superado con éxito el calor de la reentrada, la cubierta que protegía el compartimento delantero de la nave espacial se desprenderá para dar paso al despliegue de una serie de paracaídas: dos paracaídas de frenado que reducirán la velocidad de la cápsula a unos 493 kilómetros por hora (307 millas por hora), seguidos de tres paracaídas piloto que desplegarán los tres paracaídas principales finales. Estos reducirán la velocidad de Orion a aproximadamente 27 km/h (17 mph) para un amerizaje en el Océano Pacífico, donde personal de la NASA y la Armada de los Estados Unidos los estará esperando, concluyendo así la misión Artemis II.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los cuatro astronautas ya están viajando de regreso a la Tierra. 

Misión Artemis 2: Trump felicitó a los astronautas por su viaje al lado oscuro de la Luna

Los tripulantes alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros respecto de la Tierra.

Artemis II: los astronautas batieron el récord histórico de distancia con la Tierra y emprendieron su regreso

Se espera que Artemis II llegue a la Luna a las 20:02, hora argentina y se podrá ver en vivo en diferentes plataformas
play

Misión Artemis II de la NASA: a qué hora llegará a la Luna y cómo verlo en vivo

Los astronautas muestran sus tareas en vivo. 

Los astronautas de Artemis 2 se acercan a la Luna: "Definitivamente se está haciendo más grande"

Los residuos líquidos son liberados al espacio. 

Misión Artemis 2 de la NASA: así los astronautas liberan su orina al espacio tras usar el inodoro

Artemis 2 tras el despegue. Hoy se encuentra en la órbita lunar. 

La misión Artemis 2 ya vuela hacia la Luna y la NASA define los objetivos científicos del histórico viaje

Rating Cero

Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta, periodista de LAM, confirmó que está embarazada

Santiago Del Moro confirmó que Andrea Del Boca no regresará a Gran Hermano

Del Moro confirmó que Andrea del Boca no continuará en Gran Hermano "por decisión médica"

Se separó Flor Vigna.

Flor Vigna se separó del artista Lauta luego de dos años de relación

La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. 
play

Esta serie de Netflix llegó con su tercera temporada, resuelve muchas dudas y llegó a lo más visto del momento: cómo se llama

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

últimas noticias

El Mono Navarro Montoya fue acusado por un restaurante de Tandil.

Santamarina de Tandil negó deudas con el "Mono" Navarro Montoya tras las acusaciones: "Lo repudiamos"

Hace 1 hora
Peligra el servicio de colectivos en el AMBA para el miércoles 8 de abril. 

¿Habrá colectivos el miércoles en el AMBA? La advertencia que lanzaron las empresas

Hace 1 hora
El momento de tensión en la capital de Chile.

Mal momento para los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados por la barra de Colo Colo

Hace 1 hora
Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta, periodista de LAM, confirmó que está embarazada

Hace 1 hora
Tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Trump a Irán

Tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Trump a Irán

Hace 2 horas