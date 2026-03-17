Tenía dolor de panza y decompostura pero pensaba que solo eran nervios: el diagnóstico lo cambió todo

Los primeros síntomas incluyeron dolor abdominal y sangrado al ir al baño. T
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Un chef de 35 años creyó que sus molestias abdominales estaban vinculadas al estrés previo a su boda.
Los síntomas persistieron y se agravaron, lo que llevó a realizar estudios médicos más profundos.
Una colonoscopia reveló un tumor avanzado en el colon con metástasis en el hígado.
Tras iniciar inmunoterapia, el paciente logró una reducción significativa del tumor y hoy promueve la detección temprana.
Un malestar abdominal que parecía estar relacionado con el estrés le terminó revelando una enfermedad grave a un chef de 35 años. Lo que en un principio él interpretó como nervios por su inminente casamiento se transformó en un diagnóstico que cambió por completo su realidad.
Ashley Robinson, residente de Dacorum, en Hertfordshire, comenzó a experimentar síntomas en mayo de 2024, en medio de los preparativos para su boda. En ese momento, el dolor de panza y otros signos físicos se atribuyeron al estrés propio de ese período y a su exigente rutina laboral, que superaba las 60 horas semanales.
Con el paso de las semanas, el cuadro no mejoró y aparecieron señales más preocupantes. Esa evolución llevó a nuevas consultas médicas y a la realización de estudios que finalmente permitieron conocer la causa real de sus molestias.
Qué le sucedía al hombre que tenía mucho dolor de panza y no era por nervios
Los primeros síntomas que sufrió Robinson incluyeron dolor abdominal y sangrado al ir al baño. Tanto él como su médico interpretaron inicialmente que esas señales podían estar relacionadas con el estrés por la boda o con el desgaste de su ritmo laboral. Pese a eso, el malestar continuó pese al tratamiento inicial. “Me enviaron a casa con medicación, pero después de dos semanas nada cambió”, relató al diario The Sun.
Con el tiempo, la situación se volvió más preocupante. El sangrado se intensificó y el chef sufrió una pérdida de peso abrupta, por la que llegó a bajar 12 kilos en apenas una semana. Ante este panorama, su esposa Jasmín insistió en buscar una nueva evaluación médica que incluyera estudios más completos.
La realización de una colonoscopia dió a conocer la causa de los síntomas. Se trataba de un tumor del tamaño de una naranja ubicado en el colon. Los médicos confirmaron entonces un cáncer de intestino en estadio 4 que ya se había extendido al hígado. “Me temía lo peor, pero recibir el diagnóstico fue un golpe devastador. El cáncer estaba en etapa 4 y se había extendido al hígado. Fue la peor noticia posible”, recordó.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, Robinson comenzó un tratamiento de inmunoterapia que mostró resultados alentadores. “Nunca pensé que iban a decir que el tumor se había reducido en un 90%. Incluso mi oncóloga estaba asombrada”, contó. Desde entonces comparte su experiencia para fomentar la detección temprana y alienta a consultar cuando aparecen síntomas persistentes. “Uno conoce su propio cuerpo. Hay que insistir si algo sentimos que no está bien en nuestro organismo”, aconsejó.