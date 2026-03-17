Tenía dolor de panza y decompostura pero pensaba que solo eran nervios: el diagnóstico lo cambió todo Un malestar persistente terminó revelando una enfermedad grave. Su experiencia hoy impulsa un mensaje de prevención y consulta temprana. Por + Seguir en







Los primeros síntomas incluyeron dolor abdominal y sangrado al ir al baño. T People

Un chef de 35 años creyó que sus molestias abdominales estaban vinculadas al estrés previo a su boda.

Los síntomas persistieron y se agravaron, lo que llevó a realizar estudios médicos más profundos.

Una colonoscopia reveló un tumor avanzado en el colon con metástasis en el hígado.

Tras iniciar inmunoterapia, el paciente logró una reducción significativa del tumor y hoy promueve la detección temprana. Un malestar abdominal que parecía estar relacionado con el estrés le terminó revelando una enfermedad grave a un chef de 35 años. Lo que en un principio él interpretó como nervios por su inminente casamiento se transformó en un diagnóstico que cambió por completo su realidad.

Ashley Robinson, residente de Dacorum, en Hertfordshire, comenzó a experimentar síntomas en mayo de 2024, en medio de los preparativos para su boda. En ese momento, el dolor de panza y otros signos físicos se atribuyeron al estrés propio de ese período y a su exigente rutina laboral, que superaba las 60 horas semanales.

Con el paso de las semanas, el cuadro no mejoró y aparecieron señales más preocupantes. Esa evolución llevó a nuevas consultas médicas y a la realización de estudios que finalmente permitieron conocer la causa real de sus molestias.

Ashley Robinson Redes sociales Qué le sucedía al hombre que tenía mucho dolor de panza y no era por nervios Los primeros síntomas que sufrió Robinson incluyeron dolor abdominal y sangrado al ir al baño. Tanto él como su médico interpretaron inicialmente que esas señales podían estar relacionadas con el estrés por la boda o con el desgaste de su ritmo laboral. Pese a eso, el malestar continuó pese al tratamiento inicial. “Me enviaron a casa con medicación, pero después de dos semanas nada cambió”, relató al diario The Sun.

Con el tiempo, la situación se volvió más preocupante. El sangrado se intensificó y el chef sufrió una pérdida de peso abrupta, por la que llegó a bajar 12 kilos en apenas una semana. Ante este panorama, su esposa Jasmín insistió en buscar una nueva evaluación médica que incluyera estudios más completos.