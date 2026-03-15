Fue actor de Grey's Anatomy pero un diagnóstico inesperado lo dejó en silla de ruedas: qué le sucedió Tras haber formado parte de una de las series más longevas y exitosas de la televisión mundial, la vida del actor dio un giro drástico. Por + Seguir en







La historia del duro momento personal que está viviendo el reconocido actor estadounidense

El actor Steven W. Bailey reveló que padece síndrome de miastenia congénita, una enfermedad genética que afecta la unión entre nervios y músculos.

Durante más de un lustro, el artista mantuvo su diagnóstico en secreto para evitar posibles prejuicios profesionales en la industria del espectáculo.

Además de su recordado paso por Grey’s Anatomy, Bailey ha trabajado en producciones de gran renombre como Chicago Fire, You y Buffy the Vampire Slayer.

El actor utiliza una silla de ruedas de forma ambulatoria, lo que le permite alternar entre el uso del dispositivo y la marcha independiente según la necesidad. En 2026, la historia de superación de un exintegrante del elenco de Grey's Anatomy ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad de la salud, incluso para quienes interpretan a profesionales de la medicina en la pantalla. El testimonio de este actor ha generado una ola de empatía y admiración en las redes sociales. Lejos de ocultar su situación, ha decidido compartir su proceso con una honestidad.

Su lucha no es solo por su propia rehabilitación, sino por visibilizar las barreras que enfrentan los artistas con movilidad reducida en la industria de Hollywood. Más allá del impacto mediático, el caso ha servido para concientizar sobre la patología específica que afectó su sistema nervioso, un cuadro clínico que los especialistas analizan hoy con especial atención.

Qué le pasó al actor de Grey's Anatomy que quedó en silla de ruedas Steven W. Bailey Steven W. Bailey, reconocido por su papel como Joe el barman en la exitosa serie Grey’s Anatomy, ha decidido hacer pública su lucha contra una condición genética poco común: el síndrome de miastenia congénita (CMS).

Tras más de cinco años manteniendo su diagnóstico en privado por temor a que esto afectara sus oportunidades laborales en la industria de Hollywood, el actor optó por la transparencia. El trastorno que padece interfiere directamente en la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos, lo que provoca que las órdenes enviadas por el cerebro no se ejecuten correctamente, dificultando su movilidad física.

A pesar de que en ocasiones debe utilizar una silla de ruedas, Bailey aclaró que su condición es de carácter ambulatorio, lo que significa que aún conserva la capacidad de realizar diversas actividades de pie y desplazarse en distancias cortas.