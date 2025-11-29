La caída de pelo le cambió la vida en la adolescencia y un diagnóstico reveló la verdad: qué tenía Lo que en un principio parece un problema estético o pasajero, muchas veces esconde un trasfondo más complejo que requiere atención médica especializada. Por + Seguir en







El extraño caso de este chico que se volvió viral por un problema de Salud poco frecuente

Un joven de 19 años llamado Judah Cousin relató cómo la calvicie impactó en su vida social y emocional.

La alopecia androgénica es la forma más común de pérdida de cabello en hombres jóvenes.

Es común en los varones de entre 20 y 25 años, y su causa suelen ser factores genéticos y hormonales.

No tiene cura, pero existen tratamientos farmacológicos y alternativas estéticas. Algunos medicamentos no están cubiertos por el sistema público y pueden tener efectos secundarios. La adolescencia es una etapa de profundos cambios físicos y emocionales, y cualquier alteración inesperada puede generar un fuerte impacto en la autoestima y en la vida cotidiana. Cuando esos cambios aparecen de manera abrupta, la preocupación suele crecer tanto en quien los atraviesa como en su entorno cercano.

En ese contexto, la caída del pelo puede convertirse en una señal alarmante, especialmente cuando no hay antecedentes claros ni explicaciones inmediatas. Con el paso del tiempo y tras distintas consultas, un diagnóstico terminó por arrojar claridad sobre lo que estaba ocurriendo realmente. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Judah Cousin.

Cuál fue el diagnóstico del chico que perdía mucho pelo en la adolescencia -Varón caída pelo Judah Cousin, un joven de 19 años, contó que la calvicie afectó profundamente su vida personal, al punto de llevarlo a aislarse de familiares y amigos y sentir que su día a día estaba dominado por el problema.

Evitaba salir cuando había viento, no iba a nadar y asistía al gimnasio siempre con gorra. Incluso recordó que llegó tarde a su fiesta de graduación porque se duchó varias veces intentando que su cabello quedara “perfecto”.

La calvicie común, conocida médicamente como alopecia androgénica, es la forma más frecuente de pérdida de cabello en hombres y suele comenzar entre los 20 y los 25 años, según el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido (NICE). Esta afección responde a una combinación de factores genéticos y hormonales, y generalmente se manifiesta primero en la zona frontal y en los laterales de la cabeza, para luego avanzar hacia la coronilla.

Aunque no tiene cura definitiva, existen alternativas para tratarla. En el Reino Unido, los medicamentos finasteride y minoxidil están autorizados para este fin, aunque no forman parte del sistema público de salud y pueden provocar efectos adversos. La Asociación Británica de Dermatólogos también señala la posibilidad de recurrir a sistemas capilares, como pelucas, tupés o extensiones, productos cosméticos para disimular la piel visible y tratamientos quirúrgicos privados, como los trasplantes capilares.