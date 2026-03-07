8 de marzo de 2026 Inicio
Desesperada búsqueda en Neuquén: activaron el "Alerta Nati" por dos jóvenes desaparecidas

Se trata de Morena Haydeé Jazmín Brezina, de 18 años, y Maia Jazmín Medina, de 17, quienes fueron vistas por última vez el martes pasado en la capital neuquina y en San Patricio del Chañar, respectivamente.

Las adolescentes son intensamente buscadas por la Policía de Neuquén.

La Policía de Neuquén busca intensamente a dos adolescentes desaparecidas desde el martes 3 de marzo, cuando las familias de ambas jóvenes hicieron la denuncia ante las autoridades policiales. El hecho llevó a la activación de la "Alerta Nati", un protocolo diseñado para la localización de menores desaparecidos en la provincia.

Se trata de Morena Haydeé Jazmín Brezina, de 18 años, y Maia Jazmín Medina, de 17, quienes fueron vistas por última vez en el inicio de la semana, y por lo cual se activó el operativo de búsqueda que incluye la difusión pública del pedido de paradero y tareas de rastrillaje.

Brezina, de 18 años, fue vista por última vez en la ciudad de Neuquén capital. Según la descripción difundida por las autoridades, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello corto color rojo y ojos marrones claros. Al momento de su desaparición vestía un pulóver azul, una remera blanca, un pantalón corto de jean gris y zapatillas negras.

Por su parte, Medina, de 17 años, reside en San Patricio del Chañar. Fue descrita como de contextura robusta, de aproximadamente 1,70 metros de altura, tez blanca, cabello oscuro con flequillo y ojos oscuros. La última vez que la vieron llevaba un jean claro tipo Oxford, top a rayas blancas y negras y zapatillas blancas.

Tras la denuncia de su desaparición, el Departamento Centro de Operaciones Policiales comenzó las tareas de búsqueda y la difusión del pedido de paradero con el fin de localizar a la joven. También se habilitaron líneas telefónicas para recibir datos, entre ellas la Comisaría 13° al (299) 485-5236 y la Comisaría 18° al (299) 446-0891, mientras continúa el operativo para intentar dar con el paradero de ambas adolescentes.

Qué es el "Alerta Nati", el protocolo de búsqueda de Neuquén

El nombre del sistema proviene del caso de Natalia Ciccioli, una nena de 12 años que desapareció el 16 de enero de 1994 en la ciudad de San Martín de los Andes. Ese día salió de su casa para ir al centro a tomar un helado con amigos y nunca más se supo nada de ella. A pesar de los operativos y las investigaciones, su paradero jamás fue esclarecido y el caso quedó como uno de los misterios más dolorosos de la provincia.

La desaparición de la niña generó un fuerte impacto social y expuso las falencias que existían entonces en los protocolos de búsqueda, ya que en esa época muchas veces se esperaba hasta 48 horas para iniciar un operativo formal. Con el tiempo, ese caso impulsó la creación de la Ley 2.705, promulgada en 2010 en la provincia de Neuquén, que estableció el sistema "Alerta Nati" para difundir rápidamente la búsqueda de menores desaparecidos y evitar que se pierdan las primeras horas, consideradas claves para encontrarlos.

El 16 de enero se cumplen 32 años de la desaparición de Natalia Ciccioli: el "Alerta Nati" lleva su nombre.

El 16 de enero se cumplen 32 años de la desaparición de Natalia Ciccioli: el "Alerta Nati" lleva su nombre.

