25 de octubre de 2026 Inicio
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Fenómeno Súper Niño: qué es, cuándo alcanzará su pico y cómo puede afectar a la Argentina

La OMM prevé que se intensifique hacia diciembre y continúe durante el verano. El mayor riesgo de lluvias abundantes en nuestro país se concentra en el Litoral, aunque las proyecciones estacionales no anticipan tormentas puntuales ni aseguran precipitaciones superiores en todas las regiones.

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Las tormentas intensas pueden aumentar el riesgo de inundaciones en distintas regiones de Argentina durante El Niño.

Las tormentas intensas pueden aumentar el riesgo de inundaciones en distintas regiones de Argentina durante El Niño.

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El fenómeno de El Niño, intensificado por el calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial, podría alcanzar su punto máximo hacia diciembre de 2026 y alterar lluvias y temperaturas en distintas regiones del mundo, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que estima una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027.

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El Niño es una fase natural que aparece cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan y alteran la circulación atmosférica. En tanto, "Súper Niño" no es una categoría científica oficial, sino una expresión para describir la intensificación del episodio. El cambio climático no lo explica por sí solo, aunque puede agravar algunos impactos.

Temperaturas de la superficie del mar en la región Niño 3.4: 1982-2026.

Temperaturas de la superficie del mar en la región Niño 3.4: 1982-2026.

El 21 de octubre, la OMM proyectó que la anomalía de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico, promediaría unos 3,8°C entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con un máximo hacia diciembre, aunque se trata de un promedio estacional de esa zona y no de todo el océano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para octubre-diciembre asigna un 100% de probabilidad a la continuidad de El Niño y prevé chances de lluvias superiores a lo normal en la Mesopotamia, el norte y sur pampeano y sectores cordilleranos y patagónicos. Señala regiones con una señal opuesta o incierta, por lo que no anticipa precipitaciones generalizadas.

Qué consecuencias puede tener El Niño en Argentina y la producción agropecuaria

En la Argentina, El Niño suele elevar la probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el Litoral y algunos sectores de la región pampeana, aunque sus efectos dependen de la zona y la época del año y no permiten anticipar por sí solos cuándo ocurrirá una tormenta o una inundación.

Las crecidas registradas durante octubre en el Paraná y otros ríos del Litoral elevaron el riesgo de anegamientos en áreas ribereñas. Sin embargo, estos episodios no pueden atribuirse automáticamente a El Niño, porque también dependen de las lluvias acumuladas, la humedad del suelo y las condiciones de cada cuenca.

El fenómeno El Niño favorece las lluvias abundantes en el Litoral y otros sectores del país.

El fenómeno El Niño favorece las lluvias abundantes en el Litoral y otros sectores del país.

En el campo, el exceso de agua puede anegar lotes, retrasar la siembra o la cosecha, dificultar el traslado de la producción y afectar la alimentación del ganado, aunque las lluvias también pueden mejorar la humedad disponible en zonas que arrastran déficits hídricos, siempre que el suelo tenga buen drenaje.

Por eso, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aconsejó anticipar decisiones de manejo, reservar potreros altos y bien drenados y prever espacios para trasladar animales si avanza el agua. La planificación permitiría reducir pérdidas y evitar que los caminos anegados dificulten el acceso al alimento, la atención veterinaria y la salida de la producción.

El Niño puede alterar los patrones de lluvia y aumentar el riesgo de tormentas, crecidas e inundaciones.

El Niño puede alterar los patrones de lluvia y aumentar el riesgo de tormentas, crecidas e inundaciones.

Además de las medidas en el campo, la prevención requiere alertas tempranas y coordinación entre organismos nacionales, provincias y municipios, un objetivo del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia del Gobierno aprobada por el Ministerio de Seguridad Nacional (Resolución 559/2026) para prevenir y mitigar los efectos de El Niño, junto con el seguimiento de los pronósticos oficiales del SMN para conocer los riesgos de cada localidad y anticipar posibles emergencias hidrometeorológicas.

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