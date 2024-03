Temporal en el AMBA: se cayó un cartel publicitario de gran porte a metros de la Autopista Buenos Aires-La Plata

Por el momento se mantiene sostenido por el techo, aunque los dueños del corralón están esperando que desde la Municipalidad o la empresa contratante se acerquen a removerlo. "No hay heridos, hay viviendas en el fondo del corralón pero no fueron alcanzados. Cuando se cayó el cartel no había nadie, fue solo un susto", contó uno de los trabajadores en TN.

Ante la alerta, el cuerpo de Bomberos de la zona se acercó al lugar solamente para colocar cinta en el perímetro.

"Estoy esperando que aparezca alguien de la empresa que colocó el cartel. Desde anoche que estoy llamando, pero no aparece nadie. No tenemos idea. Defensa Civil no apareció y ahora voy a ir a la Municipalidad", concluyó.

Impresionante inundación en la sede de Racing por el temporal en Avellaneda

El temporal que azota el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generó destrozos e inundaciones en calles, edificios, casas, entre otros. Uno de los lugares afectados fue la sede de Racing que se encuentra en Bartolomé Mitre 934 en Avellaneda.

Se puede ver en las imágenes como el piso tiene al menos dos centímetros en el suelo, como en los pisos de arriba también se inundó, las escaleras funcionaban como cascada y no parecía terminar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/okdobleamarilla/status/1770260978602553461&partner=&hide_thread=false #AHORA | La sede de #Racing bajo agua tras el temporal



Las instalaciones sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias de las últimas horaspic.twitter.com/zLzHa7bkqS — doble amarilla (@okdobleamarilla) March 20, 2024

En ese momento, los deportistas, los trabajadores y socios que se encontraban en el lugar no solo haciendo deportes sino trámites, tuvieron que ser evacuados para no mojarse ni generar accidentes.

Tormenta en La Plata: el estadio de Estudiantes afectado por el agua

Según videos trascendidos en redes sociales, en la puerta del estadio UNO se pudo ver a los autos estacionado inundados hasta la mitad. El club quedó sin actividad momentáneamente porque no solo no se puede llegar, sino que tampoco se puede realizar actividad en el lugar.

Noticia en desarrollo.-