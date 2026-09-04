Tarjeta SUBE: otro días con complicaciones para acreditar las cargas Desde la Secretaría de Transporte informaron que por fallas de conectividad algunas de las funciones "pueden verse afectadas de manera intermitente". Los usuarios se quejan de esta situación que dificulta la circulación a la hora de viajar. Por Agregar C5N en









Hay fallas en el sistema.

Segundo día consecutivo que el sistema de la tarjeta SUBE sufre problemas para poder acreditar cargas tanto en terminales como en las aplicaciones para celulares. En un comunicado informaron que los servicios "pueden verse afectadas de manera intermitente" pero que eran "externas" al Sistema Único de Boleto Electrónico.

Desde Constitución, el periodista Alejandro Moreira informó para la pantalla de C5N que el sistema tarda muchos minutos en cargar y que muchas veces se cae después de acreditar a una o dos usuarios bien. "Está funcionando mal, lo que dicen por altoparlantes es que uno puede pagar con tarjeta de débito o crédito", añadió.

pic.twitter.com/J5o8TBOvqm — Tarjeta SUBE (@TarjetaSUBEok) September 4, 2026 Desde Tarjeta SUBE emitieron el siguiente comunicado: "Les informamos que por fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE, el funcionamiento de algunos de nuestros canales y aplicaciones puede verse afectado de manera intermitente. Disculpen los inconvenientes, nos encontramos monitoreando la situación para asegurar una pronta resolución".

App SUBE y SUBE digital: las alternativas para cargar la tarjeta tras la caída del sistema En el caso de que no deseas acudir a un local para abonar la recarga en efectivo, puedes depositar tu saldo en la SUBE por medio de aplicaciones móviles, como Mercado Pago o Ualá, o a través del homebanking de un banco.

Redes sociales Cómo acredito mi carga por celular Para hacer esta operación debes descargarte la aplicación móvil "Carga SUBE". Ésta es compatible en teléfonos con Android (4.4.1 o superior), la tecnología NFC y conexión a WIFI.

Los pasos que debes hacer para esta operación son los siguientes: Cargar la tarjeta a través de Ulalá, Mercado Pago u otra app.

Descargar la app "Carga SUBE".

Ingresar a la aplicación "Cargar SUBE".

Activar en el menú del celular la opción NFC.

Ingresar a la aplicación y dar click a Cargar tu SUBE.

Apoyar la tarjeta en la parte trasera del dispositivo para acreditar el saldo.