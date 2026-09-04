4 de septiembre de 2026 Inicio
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Tarjeta SUBE: otro días con complicaciones para acreditar las cargas

Desde la Secretaría de Transporte informaron que por fallas de conectividad algunas de las funciones "pueden verse afectadas de manera intermitente". Los usuarios se quejan de esta situación que dificulta la circulación a la hora de viajar.

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Hay fallas en el sistema.

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Tarjeta SUBE: informaron que la acreditación de recargas "ya funciona con normalidad"

Desde Constitución, el periodista Alejandro Moreira informó para la pantalla de C5N que el sistema tarda muchos minutos en cargar y que muchas veces se cae después de acreditar a una o dos usuarios bien. "Está funcionando mal, lo que dicen por altoparlantes es que uno puede pagar con tarjeta de débito o crédito", añadió.

Desde Tarjeta SUBE emitieron el siguiente comunicado: "Les informamos que por fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE, el funcionamiento de algunos de nuestros canales y aplicaciones puede verse afectado de manera intermitente. Disculpen los inconvenientes, nos encontramos monitoreando la situación para asegurar una pronta resolución".

App SUBE y SUBE digital: las alternativas para cargar la tarjeta tras la caída del sistema

En el caso de que no deseas acudir a un local para abonar la recarga en efectivo, puedes depositar tu saldo en la SUBE por medio de aplicaciones móviles, como Mercado Pago o Ualá, o a través del homebanking de un banco.

Cómo acredito mi carga por celular

Para hacer esta operación debes descargarte la aplicación móvil "Carga SUBE". Ésta es compatible en teléfonos con Android (4.4.1 o superior), la tecnología NFC y conexión a WIFI.

Los pasos que debes hacer para esta operación son los siguientes:

  • Cargar la tarjeta a través de Ulalá, Mercado Pago u otra app.
  • Descargar la app "Carga SUBE".
  • Ingresar a la aplicación "Cargar SUBE".
  • Activar en el menú del celular la opción NFC.
  • Ingresar a la aplicación y dar click a Cargar tu SUBE.
  • Apoyar la tarjeta en la parte trasera del dispositivo para acreditar el saldo.

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