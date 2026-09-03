3 de septiembre de 2026 Inicio
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App SUBE y SUBE digital: las alternativas para cargar la tarjeta tras la caída del sistema

Inconvenientes técnicos impiden la acreditación de las recargas realizadas de forma online en los tótems dispuestos en las estaciones, lo que causa dolores de cabeza a los usuarios a la hora de abordar el transporte público, especialmente el tren, donde no hay otras opciones de pago.

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Entre las funciones se podrán consultar movimientos y el historial de viajes.

C5N

La mañana del jueves comenzó accidentada para los usuarios del transporte público, especialmente de los ferrocarriles metropolitanos, debido a problemas en el sistema de la tarjeta SUBE que impiden la acreditación de las cargas realizadas de forma online en los tótems dispuestos en las estaciones.

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Tarjeta SUBE: informaron que la acreditación de recargas "ya funciona con normalidad"

"Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento", explicaron desde las redes sociales oficiales.

Con qué aplicaciones puedo cargar mi tarjeta SUBE

En el caso de que no deseas acudir a un local para abonar la recarga en efectivo, puedes depositar tu saldo en la SUBE por medio de aplicaciones móviles, como Mercado Pago o Ualá, o a través del homebanking de un banco.

Cómo acredito mi carga por celular

Para hacer esta operación debes descargarte la aplicación móvil "Carga SUBE". Ésta es compatible en teléfonos con Android (4.4.1 o superior), la tecnología NFC y conexión a WIFI.

Los pasos que debes hacer para esta operación son los siguientes:

  • Cargar la tarjeta a través de Ulalá, Mercado Pago u otra app.
  • Descargar la app "Carga SUBE".
  • Ingresar a la aplicación "Cargar SUBE".
  • Activar en el menú del celular la opción NFC.
  • Ingresar a la aplicación y dar click a Cargar tu SUBE.
  • Apoyar la tarjeta en la parte trasera del dispositivo para acreditar el saldo.

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